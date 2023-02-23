هل انفصلت حلا شيحة عن معز مسعود؟

أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة الشكوك بشأن انفصالها عن زوجها الداعية المصري معز مسعود، وذلك بعدما قامت بحذف صوره معها من حسابها الشخصي على إنستغرام، ونشرها لصور بدون حجاب عبر خاصية استوري "إنستغرام" وذلك احتفالا بعيد ميلادها.

ونشرت حلا شيحة مجموعة من الصور ظهرت خلالها بدون حجاب، وذلك بعدما امتنعت عن نشر صور لها عارية الرأس منذ زواجها من معز مسعود، فيما كشفت أن اليوم الخميس هو عيد ميلادها.