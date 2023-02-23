هل انفصلت حلا شيحة عن معز مسعود؟
أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة الشكوك بشأن انفصالها عن زوجها الداعية المصري معز مسعود، وذلك بعدما قامت بحذف صوره معها من حسابها الشخصي على إنستغرام، ونشرها لصور بدون حجاب عبر خاصية استوري "إنستغرام" وذلك احتفالا بعيد ميلادها.
ونشرت حلا شيحة مجموعة من الصور ظهرت خلالها بدون حجاب، وذلك بعدما امتنعت عن نشر صور لها عارية الرأس منذ زواجها من معز مسعود، فيما كشفت أن اليوم الخميس هو عيد ميلادها.
وشاركت الفنانة المصرية العديد من التدوينات التي تهنئها بعيد ميلادها، من بينها تهنئة شقيقتها الفنانة هنا شيحة، والإعلامية المصرية بوسي شلبي.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تصريحات الفنان أحمد شيحة والد حلا عن حقيقة تخليها عن الحجاب، والذي أشار إلى أنها ليست محجبة "بالصورة المعتادة".
وقال والد حلا شيحة في تصريحات تلفزيونية ردا على ظهور ابنته دون حجاب: "ابنتي ترتدي طرحة خفيفة وتضعها على نصف شعرها فقط وتغطي رقبتها لا أكثر".
ووجه رسالة لمنتقديها قائلا: "اتركوها في حالها.. ابعدوا هناك.. مفيش حاجة تركزوا فيها غير حلا والحجاب.. هناك الكثير من الأشياء المهمة حولنا، والانتقادات التي تتعرض لها حلا تسبب لها حالة من الضيق وتجعلها تكره الشهرة تمامًا".
وحول إمكانية عودتها للتمثيل مجددا قال أحمد شيحة: "لا أتحدث معها في ذلك الأمر منذ شهور، لكن ما أطلبه من الجميع أن تتركوها في شأنها حتى تسعد بحياتها، وتعيش في محبة وود، ووقتها قد تعود للساحة الفنية".
وكانت الفنانة حلا شيحة قد أثارت حالة من الجدل خلال الفترة الماضية بعدما ظهرت في مجموعة من الصور نشرتها عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" ظهرت خلالها برفقة أبنائها دون زوجها معز مسعود، ليشير البعض إلى أنها انفصلت عنه.
ونفت حلا شيحة انفصالها عن زوجها في منشور عبر انستغرام قالت فيه: "لكل المتابعين والمحبين على صفحتي وفي الوطن العربي حابة اقولكم مفيش أي خبر اتكتب عن معز وعني يخص الطلاق صحيح، وكلامي في البوست اللي فات كان كلام عام ولم أقصد بيه حد معين أبداً.. ومعز بعيد عن الكلام ده تماماً بالعكس هو سبب كبير لحاجات جميلة في حياتي وحياة أولادي ومشفتش كتير زي أخلاقه واحترامه وعيب الكلام اللي بيتقال على صفحات السوشيل ميديا كله مش صح ابدا ً.. والله في مشاكل اكبر بكتير وحاجات أهم بكتير ممكن نتكلم فيها".
وأضافت: "أنا على صفحتي بحب أشارك جمهوري ساعات بمعاني بحسها وبحسهم زيي وبحب أتواصل معاهم وأبقى موجودة معاهم مش أكتر من كدة… بالنسبة لحجابي أنا قلت بحاول زيي زي بنات كتييير وأكيد مش أحسن حاجة بس أنا كدة دلوقتي والحمد لله.. وأنا مش شيخة أنا إنسانة عادية جداً ليا حسناتي وليا سيئاتي والبشر كلهم كدة فبلاش حد يزايد على حد وبدل ما نتريق أو نقول كلام مش مهم نكون متصالحين مع نفسنا ونبطل نحكم على بعض إحنا بشر مش ملائكة".