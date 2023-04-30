جليلة توجه رسالة لتامر حسني.. وتؤكد: طلاقه قضاء وقدر

ردت البلوغر المغربية جليلة مجددا على الاتهامات التي طالتها بأنها كانت السبب وراء انفصال مواطنتها بسمة بوسيل والفنان تامر حسني.

وقالت جليلة لـ"فوشيا"، إنها ليس لها أي علاقة من قريب أو بعيد بافتراق الثنائي، مستنكرة وصفها بـ"خرابة البيوت" من قبل بعض المتابعين، بل أكدت أن ما جرى بين تامر وبسمة هو قضاء وقدر.

وأضافت أن انفصال الفنان المصري وزوجته كان لصالحهما؛ لأن "رب الخير لا يأتي إلا بالخير دائما"، موجهة رسالة إلى تامر حسني جاء فيها: "أنا بعزّه على الصعيد الشخصي والإنساني والفني، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في حياته الشخصية والعملية".

كما علقت: "أنا مش شماعة عشان أي حاجة تنزل تعلقوها في جليلة، فيا ريت ما تدخلوني بمواضيع ليست لي علاقة فيها، وأنا كنت أجاوب في البرامج اللي كنت بظهر فيها عن الموضوع، لأنه كان منتهي".