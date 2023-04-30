جليلة توجه رسالة لتامر حسني.. وتؤكد: طلاقه قضاء وقدر
ردت البلوغر المغربية جليلة مجددا على الاتهامات التي طالتها بأنها كانت السبب وراء انفصال مواطنتها بسمة بوسيل والفنان تامر حسني.
وقالت جليلة لـ"فوشيا"، إنها ليس لها أي علاقة من قريب أو بعيد بافتراق الثنائي، مستنكرة وصفها بـ"خرابة البيوت" من قبل بعض المتابعين، بل أكدت أن ما جرى بين تامر وبسمة هو قضاء وقدر.
وأضافت أن انفصال الفنان المصري وزوجته كان لصالحهما؛ لأن "رب الخير لا يأتي إلا بالخير دائما"، موجهة رسالة إلى تامر حسني جاء فيها: "أنا بعزّه على الصعيد الشخصي والإنساني والفني، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في حياته الشخصية والعملية".
كما علقت: "أنا مش شماعة عشان أي حاجة تنزل تعلقوها في جليلة، فيا ريت ما تدخلوني بمواضيع ليست لي علاقة فيها، وأنا كنت أجاوب في البرامج اللي كنت بظهر فيها عن الموضوع، لأنه كان منتهي".
وأوضحت جليلة أن الاتهامات تلاحقها منذ ثلاث سنوات، وذلك عند كل مرة يتم فيها الحديث عن انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل، معلقة: "ما في حدا كان السبب بانفصال حدا ثاني، وما في شي اسمو خرابة بيوت، رب العالمين كاتب شي رح يصير غصب عن الكل، وأنا إنسانة مؤمنة بالقضاء والقدر، فحبيت أوصل هذه الرسالة حتى الناس تستوعب شوية الموضوع".
يذكر أن تامر حسني وبسمة بوسيل أعلنا انفصالهما في السابع والعشرين من شهر (أبريل) نيسان الجاري، بعد زواج دام 12 عاما.
وكتب النجم الشاب تعليقا على منشور لزوجته: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار.. فانفصلوا بالاتفاق الطيب وستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد".
وأضاف: "وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 سنة مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم، سأظل الأب والأخ والصديق والسند.. في حفظ الله".
وكانت بسمة بوسيل أعلنت أولاً عبر حسابها في "إنستغرام" انفصالها عن تامر حسني، وقالت: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير آمين يا رب".