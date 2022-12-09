الممثلة المصرية جليلة محمود تكشف حقيقة اعتزالها الفن
نفت الممثلة المصرية جليلة محمود اعتزالها الفن، مؤكدة أنها تستعد للمشاركة في عمل فني خلال الفترة الحالية.
وكانت تداولت أنباء خلال الساعات الماضية حول اعتزال الفنانة جليلة محمود بسبب غيابها عن الأضواء.
وقالت جليلة محمود في تصريحات تلفزيونية إن "سبب غيابها خلال السنوات الماضية هو أزمة كورونا، موضحة أنها تخشى المرض للغاية، ففضلت المكوث في المنزل وعدم الاشتراك في أي عمل".
وأضافت الفنانة المصرية أنه "بالإضافة إلى أزمة كورونا، ضعف الطلب عليها للمشاركة في أعمال منذ فترة ما بعد ثورة يناير عام 2011"، مشيرة إلى أنه رغم الفترة التي اختفت فيها، إلا أنها لم تنس فنها، ولا جمهورها.
وكشفت جليلة محمود أنها تعاقدت مؤخرا على المشاركة في الجزء الرابع من مسلسل "اللعبة" لتعود به إلى جمهورها بعد غياب، موضحة أن المخرج معتز التوني هو من قام بترشيحها، ووافقت لثقتها في "التوني"، حيث أنها تعاونت معه من قبل في مسلسل "كابتن أنوش".
وأشارت إلى أنها ترددت في البداية في المشاركة والعودة إلى التمثيل، وذلك بسبب بعدها عن الفن، حيث شعرت أن الفن أصبح بعيدا عنها، ولكن بعد تفكير وافقت، نظرًا لحنينها للشاشة والجمهور.
وأكدت جليلة محمود أنها شعرت بالسعادة بسبب استقبال زملائها لها في جلسات التحضير للمسلسل، وحفاوتهم بها، الأمر الذي أشعرها بالسعادة.