الممثلة المصرية جليلة محمود تكشف حقيقة اعتزالها الفن

وأضافت الفنانة المصرية أنه "بالإضافة إلى أزمة كورونا، ضعف الطلب عليها للمشاركة في أعمال منذ فترة ما بعد ثورة يناير عام 2011"، مشيرة إلى أنه رغم الفترة التي اختفت فيها، إلا أنها لم تنس فنها، ولا جمهورها.

وكشفت جليلة محمود أنها تعاقدت مؤخرا على المشاركة في الجزء الرابع من مسلسل "اللعبة" لتعود به إلى جمهورها بعد غياب، موضحة أن المخرج معتز التوني هو من قام بترشيحها، ووافقت لثقتها في "التوني"، حيث أنها تعاونت معه من قبل في مسلسل "كابتن أنوش".