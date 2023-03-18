"مع بو شعيل".. نسخة رمضانية ثانية تستضيف شخصيات بارزة

سيكون محبو ومتابعو البرامج الحوارية في الموسم الرمضاني الذي يفصلنا عنه أيام قليلة، على موعد مع برنامج "مع بوشعيل" المقرر عرضه على قناة "الراي" الكويتية.

والبرنامج من تقديم الفنان الكويتي نبيل شعيل، الذي سيستضيف فيه شخصيات سياسية وثقافية وفنية بارزة في العالم العربي.

ويستقطب البرنامج المنوَع في نسخته الثانية بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول، شخصيات بارزة قدمت إلى البلد الخليجي في الأسابيع القليلة الماضية لتسجيل حلقات البرنامج، تمهيداً لعرضها في أيام شهر رمضان.