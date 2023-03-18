"مع بو شعيل".. نسخة رمضانية ثانية تستضيف شخصيات بارزة
سيكون محبو ومتابعو البرامج الحوارية في الموسم الرمضاني الذي يفصلنا عنه أيام قليلة، على موعد مع برنامج "مع بوشعيل" المقرر عرضه على قناة "الراي" الكويتية.
والبرنامج من تقديم الفنان الكويتي نبيل شعيل، الذي سيستضيف فيه شخصيات سياسية وثقافية وفنية بارزة في العالم العربي.
ويستقطب البرنامج المنوَع في نسخته الثانية بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول، شخصيات بارزة قدمت إلى البلد الخليجي في الأسابيع القليلة الماضية لتسجيل حلقات البرنامج، تمهيداً لعرضها في أيام شهر رمضان.
ومن بين الضيوف الذين سيحاورهم شعيل في هذا الموسم الفنان السعودي محمد عبده ورئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة والإعلامية المصرية منى الشاذلي والفنان المصري هاني سلامة والفنان السوري عابد فهد والفنان المصري خالد الصاوي والإعلامي اللبناني زاهي وهبي.
وسيناقش شعيل مع أكثر من 30 ضيفا مواضيع منوعة في الاستديو الذي سيكون مزودا بشاشات ضخمة فائقة الجودة، سيتم من خلالها عرض كل شيء مرتبط بالضيف أو بالسؤال، سواء كانت صوراً أو تغريدات أو تصريحات.
وكان القبول الجماهيري الذي حققه الموسم الأول سببا لإعداد نسخة ثانية من البرنامج، وفق ما ذكره الفنان شعيل في حديث له مع صحيفة "القبس" الكويتية.
كما أشار شعيل إلى أن من دوافع استمراره "انتشار البرنامج عربياً، ورغبة مجموعة الراي في تجديد التعاون، إضافة إلى التطور الكبير الذي سوف يلاحظه المتابعون في الجزء الثاني، حيث سيكون هناك تغيير في الديكورات وأسلوب التصوير".
وأعرب الضيوف الذين تم استدعاؤهم حتى الآن للمشاركة في البرنامج، وبينهم شخصيات تزور الكويت للمرة الأولى، عن سعادتهم بهذه الدعوة، لافتين إلى أن نجاح الموسم الأول شجعهم على المشاركة ليكونوا من شخصيات الموسم الثاني.
واستضاف شعيل خلال الموسم الماضي شخصيات بارزة، منها وزير الإعلام الكويتي السابق محمد السنعوسي الذي توفي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والإعلامي السوري مصطفى الأغا والفنان المصري حسين فهمي والكاتبة هبة حمادة والكاتب نجم عبدالكريم والفنان جاسم النبهان وآخرون.