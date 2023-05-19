مخرج مسلسل "النار بالنار" يهاجم كاريس بشار بعدما وصفته بـ"قلة الأمانة"
هاجم المخرج السوري محمد عبدالعزيز، مواطنته الفنانة كاريس بشار، في أعقاب تصريحات لها، وصفت فيها القائمين على مسلسل "النار بالنار" الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي بـ"قلة الأمانة".
وفي تصريحاتها، اعتبرت الفنانة السورية، أن المخرج عبدالعزيز، "شوّه" مسلسل "النار بالنار" وغير اتجاهه، وهو ما أدى لعدم تصدر العمل الفني للمسلسلات الرمضانية التي ذاع صيتها.
وهاجم عبدالعزيز الفنانة بشار، دون أن يذكر اسمها بطريقة مباشرة.
وقال المخرج السوري إن قلة الأمانة تكمن في "النميمة والنكران وتغيير الحقائق"، كما شدد على أن هذه النماذج لا ينفع معها سوى نشر بعض الحقائق.
وكتب عبدالعزيز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "قلة الأمانة تكمن في الجحود والنكران والنميمة والوصولية، قلة الأمانة تكمن في الغيرة المجانية من زملائها وقلب الحقائق".
ووجه تهديداً لها بنشر حقائق تبين كلامًا "مخجلًا" لها بحق زملاء وصناع تعاونت معهم: "لذا مع مثل هذه النماذج العدائية لا ينفع سوى نشر الحقائق بالصوت والصورة قريباً"، والتي ستطال محتواها آراء مخجلة للأسف بحق الكثير من زملاء العمل الذين عملت تحت إدارتهم طوال سنوات، ولزملائها وزميلاتها في آخر عمل".
واختتم عبدالعزيز منشوره مؤكداً أن هذه الحقائق تضم أيضاً كلاماً لبشار عن كاتب العمل رامي كوسا، الذي لو سمعه لكسب ضدها عشرات الدعاوى والقضايا بتهمة الذم والقدح.
وخلال ظهورها في برنامج "كلام نواعم"، هاجمت الفنانة السورية كاريس بشار صناع "مسلسل النار بالنار"، الذي مثلت فيه دور البطولة، متهمة إياهم بـ"قلة الأمانة"؛ لكثرة الحذوفات التي طالت مشاهد التصوير وأثرت بشكل مباشر على تصدُّره.
وقالت بشار إن الرسالة التي أراد فريق عمل المسلسل إيصالها لم تصل كما يجب، مشيرة إلى أن ذلك عائد إلى التعديلات (من حذف وإضافة) التي جرت على المشاهد.
وأكدت أنها لم تكن على علم بما يجري من تعديلات على مشاهد المسلسل.
وقالت الفنانة السورية: "هذا يعني قلة أمانة من الشخص الذي كان يحذف والذي كان يعدل ومن كان يرمي مشاهد ولقطات على المونتاج".
وأشارت إلى أن الكاتب رامي كوسا انسحب من العمل قبيل الانتهاء من تصويره وتحديداً عند الحلقة 24 من العمل؛ إثر خلافه مع المخرج محمد عبدالعزيز.