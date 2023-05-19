مخرج مسلسل "النار بالنار" يهاجم كاريس بشار بعدما وصفته بـ"قلة الأمانة"

هاجم المخرج السوري محمد عبدالعزيز، مواطنته الفنانة كاريس بشار، في أعقاب تصريحات لها، وصفت فيها القائمين على مسلسل "النار بالنار" الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي بـ"قلة الأمانة".

وفي تصريحاتها، اعتبرت الفنانة السورية، أن المخرج عبدالعزيز، "شوّه" مسلسل "النار بالنار" وغير اتجاهه، وهو ما أدى لعدم تصدر العمل الفني للمسلسلات الرمضانية التي ذاع صيتها.

وهاجم عبدالعزيز الفنانة بشار، دون أن يذكر اسمها بطريقة مباشرة.

وقال المخرج السوري إن قلة الأمانة تكمن في "النميمة والنكران وتغيير الحقائق"، كما شدد على أن هذه النماذج لا ينفع معها سوى نشر بعض الحقائق.

وكتب عبدالعزيز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "قلة الأمانة تكمن في الجحود والنكران والنميمة والوصولية، قلة الأمانة تكمن في الغيرة المجانية من زملائها وقلب الحقائق".