في ذكرى وفاتها.. قصة أغنية تسببت في اعتزال الفنانة شادية

اعتزال الفن الذي سبق الوفاة بـ 32 عامًا، كان له قصة رواها الشاعر الغنائي الراحل صلاح فايز، إذ كشف أن كلمات أغنيتها الشهيرة "خد بإيدي" كانت سببًا في مقدمات اعتزال الفنانة الراحلة للفن والتفرغ للعبادات.

وقال فايز، قبل وفاته في لقاء تلفزيوني سابق، إنه في الأعوام التي سبقت اعتزال شادية، للفن كانت تغني أغاني بها ملامح دينية وصوفية، قبل أن تكتب لها الشاعرة الغنائية عليا الجيار، كلمات أغنية "خد بإيدي" التي كانت الأخيرة قبل إعلان اعتزالها.

وأشار حينذاك، إلى أن الفنانة الراحلة عقب تسلمها كلمات الأغنية توجهت بها إلى الشيخ الشعراوي، مع الفنانة المعتزلة ياسمين الخيام، فبدأت رحلة السير في طريق الاعتزال، وبالفعل بعد أداء الأغنية بفترة قصيرة أعلنت اعتزالها للفن، وتحديدًا في العام 1985، وارتدت الحجاب.

كما أوضح فايز، أن النقطة الثانية وراء اعتزال شادية، هي الظروف الصعبة التي مرت بها طوال حياتها، وهي أنها كانت تتمنى أن يكون لها أطفال، فكانت تفقد الجنين بعد مرور أشهر على الحمل؛ ما جعلها تتأثر كثيرًا، فذهبت إلى هذا الطريق بكل ما في داخلها، مؤمنة بأننا جميعًا لابد أن نصل إلى رحاب الله، وتفرغت تمامًا للعبادة.