في ذكرى وفاتها.. قصة أغنية تسببت في اعتزال الفنانة شادية
تحل اليوم الاثنين، الذكرى الخامسة لوفاة الفنانة المصرية الراحلة شادية، حيث توفيت في مثل هذا اليوم من العام 2017، عن عمر ناهز 86 عامًا، وذلك عقب مرور 32 عامًا على قرار اعتزالها الذي اتخذته في 1985.
وكانت شادية، تعرضت في الـ4 من تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017 لسكتة دماغية أدخلتها المستشفى قرابة الشهر، ثم أصيبت بالتهاب رئوي حاد أدى لوفاتها داخل مستشفى الجلاء العسكري بالقاهرة، في الـ28 من تشرين الثاني/نوفمبر، ليكون ذلك اليوم شاهدًا على رحيل أبرز وأهم الفنانات بالساحة العربية.
اعتزال الفن الذي سبق الوفاة بـ 32 عامًا، كان له قصة رواها الشاعر الغنائي الراحل صلاح فايز، إذ كشف أن كلمات أغنيتها الشهيرة "خد بإيدي" كانت سببًا في مقدمات اعتزال الفنانة الراحلة للفن والتفرغ للعبادات.
وقال فايز، قبل وفاته في لقاء تلفزيوني سابق، إنه في الأعوام التي سبقت اعتزال شادية، للفن كانت تغني أغاني بها ملامح دينية وصوفية، قبل أن تكتب لها الشاعرة الغنائية عليا الجيار، كلمات أغنية "خد بإيدي" التي كانت الأخيرة قبل إعلان اعتزالها.
وأشار حينذاك، إلى أن الفنانة الراحلة عقب تسلمها كلمات الأغنية توجهت بها إلى الشيخ الشعراوي، مع الفنانة المعتزلة ياسمين الخيام، فبدأت رحلة السير في طريق الاعتزال، وبالفعل بعد أداء الأغنية بفترة قصيرة أعلنت اعتزالها للفن، وتحديدًا في العام 1985، وارتدت الحجاب.
كما أوضح فايز، أن النقطة الثانية وراء اعتزال شادية، هي الظروف الصعبة التي مرت بها طوال حياتها، وهي أنها كانت تتمنى أن يكون لها أطفال، فكانت تفقد الجنين بعد مرور أشهر على الحمل؛ ما جعلها تتأثر كثيرًا، فذهبت إلى هذا الطريق بكل ما في داخلها، مؤمنة بأننا جميعًا لابد أن نصل إلى رحاب الله، وتفرغت تمامًا للعبادة.
كما كشفت الفنانة الراحلة في مقطع فيديو نادر ظهرت فيه بجوار الدكتور الراحل مصطفى محمود، والراحل محمد عبدالوهاب، سبب اعتزالها، وأكدت أنه لسبب ديني والتقرب إلى الله.
وقالت شادية، في الفيديو، إن الفن رسالة، وإنها أدت رسالتها على أكمل وجه، مستغلة موهبتها التي منحها الله إياها.
وأشارت الفنانة الراحلة في مقطع الفيديو النادر، إلى أنها نشأت وسط أسرة متدينة، تصلي وتصوم، ولكن العمل في الفن جعلها تنشغل كثيرًا عن العبادات، إضافة لمتطلبات تأدية أدوارها التي تتطلب عدم ارتداء الحجاب والتزين وغيرها، لذلك قررت الاعتزال، خاصة عندما شعرت بعدم الراحة، وتملك منها الإحساس بالقلق.
وشادية، كانت من أبرز الفنانات على الساحة العربية، ولقبت بـ"دلوعة السينما، وأثرت الساحة الفنية بقرابة الـ 150 فيلمًا، و10 مسلسلات إذاعية، إضافة إلى مسرحية واحدة، وعدد من الأغنيات التي تتردد ليومنا هذا، وكان آخر أعمالها في السينما فيلمها الشهير "لا تسألني من أنا" في العام 1984، قبل اعتزالها بعام واحد.
يشار إلى أن الفنانة الراحلة تزوجت 3 مرات لكنها لم تنجب أطفالًا، الأول كان من مهندس من خارج الوسط الفني، يدعى عزيز فتحي، وانفصلت بعد عام، والثاني الفنان الراحل عماد حمدي، والتي انفصلت عنه أيضًا بعد زواج استمر 3 أعوام، ثم تزوجت من الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، قبل أن تنفصل عنه في العام 1996.