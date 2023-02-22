المسلسلات القصيرة "موضة الدراما" في شهر رمضان 2023

تحت الوصاية

قررت الفنانة المصرية منى زكي، المشاركة في الموسم الرمضاني هذا العام بعد غياب، وذلك من خلال مسلسل "تحت الوصاية"، والذي تدور أحداثه في 15 حلقة.

والمسلسل مأخوذ عن قصة حقيقية، ويتناول حياة امرأة جاهدت بهدف تربية ابنتها، وهي "الحاجة صيصة" التي عاشت في ثوب وشخصية رجل، وكرمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

صراع الفصول

عادت الفنانة دنيا سمير غانم، للمشاركة في الأعمال الرمضانية بعد غياب 3 سنوات، وذلك من خلال مسلسل "صراع الفصول"، الذي تدور أحداثه في 15 حلقة.

وتقدم دنيا سمير غانم 3 حقب زمنية مختلفة، لكل حقبة ملابس وأحداث وشخصيات مختلفة، ويشارك في بطولة العمل كل من سيد رجب، محمد سلام، سلوى خطاب، وعدد كبير من الفنانين.