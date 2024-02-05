ظهور لافت لياسمين عبدالعزيز بعد طلاقها من العوضي (فيديو)

شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز متابعيها بلقطات لها من أمام الكعبة، أثناء أدائها لمناسك العمرة، في أول ظهور لها بعد طلاقها من مواطنها الفنان أحمد العوضي.

ونشرت الفنانة المصرية مجموعة الصور وفيديو عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها الشخصي على "إنستغرام".

وتداول العديد من الصفحات صور الفنانة المصرية، إذ أكد المعلقون أن ملامح الحزن بدت واضحة على وجهها، وذلك بسبب انفصالها عن العوضي.