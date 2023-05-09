"جرعة زائدة" تنقل الفنان أحمد جلال عبدالقوي للمستشفى

أدى إغماء تعرض له الفنان المصري أحمد جلال عبدالقوي في أحد مطاعم العاصمة القاهرة إلى نقله على الفور إلى المستشفى.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد ورد بلاغ يفيد بتعرض شاب للإغماء، ومع وصول فرق الإسعاف تبين أنه الفنان أحمد جلال.

وسقط الفنان المصري، بطل مسلسل "حضرة المتهم أبي"، مغشيا عليه داخل مطعم أسماك شهير، وبعد نقله لتلقي العلاج، حامت شكوك بشأن تعاطيه، فتم توجيه نقله إلى معهد السموم، حيث تبين من خلال الفحوصات الطبية تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات.

وبعد أن مكث أحمد جلال في معهد السموم لمدة قصيرة، تمت إعادة نقله إلى المستشفى بسبب اضطراب صحته.

وحضر عضو نقابة المهن التمثيلية مراد منير إلى المستشفى للاطمئنان على الفنان، الذي لا تزال حالته غير مستقرة، وقد تم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

ولم يتضح بشكل دقيق وضع أحمد جلال عبدالقوي، لكن الفنانة ياسمينا المصري نشرت منشورا عبر حسابها في "فيسبوك"، تضمن تعليقا جاء فيه: "نقل الفنان أحمد جلال عبدالقوي إلى المستشفى: حالته خطيرة".

فيما أضافت الفنانة: "أرجو الدعاء للزميل والصديق أحمد جلال عبدالقوي.. لا إله إلا الله".