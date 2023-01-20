وفاة أسطورة الروك الأمريكي ديفيد كروسبي عن عمر 81 عاما

وكان كروسبي عضوا مؤسسا في اثنتين من فرق الروك التي حظيت بشعبية كبيرة، وهما فرقتا "بيردز" و"سي.إس.إن.واي"، وهي الحروف الأولى من كروسبي، ستيلز، ناش ويانج. واسمه مدرج في قاعة مشاهير الروك اند رول كعضو في كلا الفرقتين.

وتميز كروسبي بإيقاع صوتي صعب وتوليفات غير تقليدية في العزف على الجيتار وكتابة الأغاني المؤثرة.

ومزج عمله مع "بيردز" و"سي.إس.إن.واي" بين موسيقى الروك والموسيقى الشعبية بطرق جديدة وأصبحت أغاني الفرقتين جزءا من موسيقى عصر الهيبيز.

وعانى كروسبي في حياته من إدمان المخدرات الذي أدى في النهاية إلى عملية زرع لاستبدال الكبد، إضافة إلى حادث دراجة نارية خطير، وموت صديقه، وكفاح ضد التهاب الكبد سي وداء السكري.

وأسهم تعاطيه المخدرات وشخصيته الفظة في أحيان كثيرة في زوال فرقة "سي.إس.إن.واي"، وتوقف الأعضاء في النهاية عن التحدث مع بعضهم البعض.

وفي فيلم وثائقي صدر العام 2019 بعنوان "ديفيد كروسبي: تذكروا اسمي"، عبر عن أمله في أن يعملوا معا مرة أخرى لكنه اعترف قائلا، إن "الآخرين يكرهونني حقا، بشدة".

وطُرد كروسبي من "بيردز" لأن الفرقة لم ترغب في عزف أغانيه بسبب أن واحدة منها مثيرة للجدل عن تعدد العلاقات، فضلا عن خلافات حول التشدق السياسي على المسرح.

ولاحقا بدأ كروسبي وستيفن ستيلز العزف معا. ثم انضم إليهما جراهام ناش من فرقة هوليز. وحقق ألبومهم الأول، "كروسبي، ستيلز وناش"، مبيعات هائلة في العام 1969 وضم أغاني مثل (مراكش إكسبرس) و (سويت: جودي بلو آيز) و(جينيفير).