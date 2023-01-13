وفاة ليزا ماري ابنة أسطورة موسيقى الروك الراحل إلفيس بريسلي

توفيت ليزا ماري بريسلي، المغنية والابنة الوحيدة لأسطورة موسيقى الروك اند رول إلفيس بريسلي، أمس الخميس، عن 54 عاما بعد نقلها إلى مستشفى في منطقة لوس انجلوس.

وقالت والدتها بريسيلا بريسلي في بيان: "بقلب منفطر، يجب أن أعلن الأخبار المدمرة بأن ابنتي الجميلة ليزا ماري رحلت عنا".

وأضافت في البيان: "كانت أكثر امرأة عاطفية وقوية ومحبة عرفتها على الإطلاق. نطلب احترام الخصوصية بينما نحاول التعامل مع هذه الخسارة الفادحة".