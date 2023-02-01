عرض رسائل شخصية للأميرة ديانا للبيع في مزاد علني

تعرض مجموعة من الرسائل الشخصية لأميرة ويلز الراحلة ديانا سبنسر، الزوجة الأولى لملك بريطانيا الحالي تشارلز الثالث، للبيع في مزاد علني، ومن المتوقع أن تحصد 110 آلاف دولار في المزاد.

وتضم تلك الرسائل، التي يتم الكشف عنها لأول مرة، مكاتبات وبطاقات تتحدث فيها الأميرة ديانا عن أسفها على طلاقها من تشارلز، مع توجيه انتقاد للعائلة الملكية البريطانية، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.