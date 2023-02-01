عرض رسائل شخصية للأميرة ديانا للبيع في مزاد علني

عرض رسائل شخصية للأميرة ديانا للبيع في مزاد علني

دعاء عبد المنعم
دعاء عبد المنعم

تعرض مجموعة من الرسائل الشخصية لأميرة ويلز الراحلة ديانا سبنسر، الزوجة الأولى لملك بريطانيا الحالي تشارلز الثالث، للبيع في مزاد علني، ومن المتوقع أن تحصد 110 آلاف دولار في المزاد.

وتضم تلك الرسائل، التي يتم الكشف عنها لأول مرة، مكاتبات وبطاقات تتحدث فيها الأميرة ديانا عن أسفها على طلاقها من تشارلز، مع توجيه انتقاد للعائلة الملكية البريطانية، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

من المقرر بيع الخطابات بشكل فردي، وسيتم التبرع بالعائدات للجمعيات الخيرية التي دعمتها الأميرة الراحلة ديانا

وكشفت الأميرة الراحلة في رسائلها الخاصة أنها "لم تكن لتوافق على الانفصال عن تشارلز، لو كانت تعلم أن الأمر سيكون صعبا وقبيحا"، على حد وصفها. وتضمنت الرسائل أيضا حديث ديانا عن موضوعات مثل "العزلة والمخاوف من التنصت على هاتفها".

ومن المقرر أن تعرض حوالي 32 رسالة وبطاقة للبيع كتبت بين عامي 1995 و 1996 لصديقيها سوزي وطارق قاسم، اللذين التقت بهما لأول مرة في آب/ أغسطس 1995 خلال زياراتها إلى مستشفى "رويال برومبتون".

وقرر الزوجان بيع هذه الرسائل، مشيرين إلى أن "امتلاك الوثائق مسؤولية كبيرة لم يرغبا في نقلها إلى أولادهما".

عرض رسائل شخصية للأميرة ديانا للبيع في مزاد علني
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لو كنت أعرف ما الذي سأمر به أثناء الطلاق، لم أكن لأوافق على الانفصال، إنه يائس وقبيح
ديانا سبنسر

ومن المقرر بيع الخطابات بشكل فردي، وسيتم التبرع بالعائدات للجمعيات الخيرية التي دعمتها ديانا، من خلال دار مزادات "لاي في بينزانس" في بريطانيا، في 16 شباط/ فبراير.

وفي رسالة تعود لتاريخ 28 نيسان/ أبريل 1996، كشفت ديانا أنها ألغت رحلة إلى "الأوبرا" بسبب إجهاد انفصالها، وكتبت: "أواجه أوقاتًا صعبة للغاية، والضغط شديد ويأتي من جميع الجهات. من الصعب في بعض الأحيان إبقاء رأس المرء مرفوعًا، واليوم أنا أجلس على ركبتي وأتوق فقط إلى أن يمر هذا الطلاق؛ لأن التكلفة كبيرة".

عرض رسائل شخصية للأميرة ديانا للبيع في مزاد علني
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وفي رسالة أخرى بتاريخ 20 أيار/ مايو 1996، أخبرت سوزي قاسم أن الهواتف في قصر "كنسينغتون" في لندن يتم التنصت عليها.

وكتبت: "لو كنت أعرف قبل عام ما الذي كنت سأمر به أثناء هذا الطلاق، لم أكن لأوافق على الانفصال، إنه يائس وقبيح".

وعلى الجانب الآخر، عبرت ديانا، في بعض رسائلها عن شكرها للزوجين لإغراقها بالهدايا والدعم العاطفي.

عرض رسائل شخصية للأميرة ديانا للبيع في مزاد علني
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وفي رسالة جديدة بتاريخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1995 بعد يوم من نصح الملكة إليزابيث الثانية، لنجلها الأمير تشارلز وديانا، بالانفصال، كتبت: "ربما يصفوني بالفراشة، لكنني لا أريد أن أطير بعيدًا عن هذه العائلة الجميلة"، في إشارة إلى عائلة قاسم.

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الأميرة ديانا

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