أصالة تعتذر عن تدخين "الڤيب" في كواليس"سعودي آيدول"

ردت الفنانة السورية أصالة نصري، على فيديو مثير للجدل من كواليس برنامج اكتشاف المواهب "سعودي أيدول"، الذي ظهرت فيه وهي تُدخن، ما عرضها لهجوم كبير.

وشاركت "أصالة" منشورا للفنانة أحلام تدافع فيها عنها، عبر حسابها على "تويتر"، معلقة عليه: "غاليتي لومي ألف شكر على كلامك الطيّب وشعورك الغالي، واليوم كنت رح ردّ وأعتذر على تصرّفي".

وأضافت: "طبعاً ما كان المفروض أشرب ڤيب قدّام النّاس، بسّ كان وقت التّصوير طويل وأخذت من صديقة موجودة وشربت منّه شوي وللأسف صوّروني، بكرّر اعتذاري ورح أكون أحرص على صورتي الّلي كلنا سوا شكّلناها".