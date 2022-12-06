السجن 21 عاما لأحد خاطفي كلاب ليدي غاغا

حُكم على رجل اعتدى بعنف على موظف لدى المغنية الأمريكية ليدي غاغا لخطف كلابها، بالسجن 21 عاما، الاثنين، في لوس أنجليس.

وأقر جيمس هوارد جاكسون (20 عاماً) بذنبه بتهمة محاولة القتل، معترفاً بأنه جزء من مجموعة اعتدت على ريان فيشر بينما كان يتنزه مع 3 كلاب من نوع البولدوغ الفرنسي تملكها المغنية، في هوليوود في شباط/فبراير 2021.

وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام "إن اتفاق الإقرار بالذنب يحمّل جيمس هوارد جاكسون المسؤولية عن ارتكاب عمل عنيف وعديم الرحمة ويحقق العدالة لضحايانا".

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة رجلين ينزلان من سيارة بالقرب من الموظف قبل إطلاق النار عليه في صدره.