حضرت عزاءً ثم خطوبة.. بسمة وهبة ترد على الهجوم (صور)

واجهت الإعلامية المصرية بسمة وهبة هجوما قاسيا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تواجدها في عزاء والدة الفنانة لطيفة، ولاحقا حضورها حفل خطوبة شقيقة المخرج محمد سامي، ريم.

وانتقد رواد الإنترنت تغيّر حالة وهبة من الحزن بملابس سوداء إلى الفرح بأزياء مختلفة ومكياج واضح، في غضون ساعات فقط.

وخرجت وهبة للرد عبر إنستغرام، مؤكدة أن ما فعلته لا يعد عيبا، خاصة أنها استسمحت واستأذنت الفنانة لطيفة بالذهاب إلى الخطوبة بعد تقديم واجب العزاء لها.