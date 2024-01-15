حضرت عزاءً ثم خطوبة.. بسمة وهبة ترد على الهجوم (صور)
واجهت الإعلامية المصرية بسمة وهبة هجوما قاسيا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تواجدها في عزاء والدة الفنانة لطيفة، ولاحقا حضورها حفل خطوبة شقيقة المخرج محمد سامي، ريم.
وانتقد رواد الإنترنت تغيّر حالة وهبة من الحزن بملابس سوداء إلى الفرح بأزياء مختلفة ومكياج واضح، في غضون ساعات فقط.
وخرجت وهبة للرد عبر إنستغرام، مؤكدة أن ما فعلته لا يعد عيبا، خاصة أنها استسمحت واستأذنت الفنانة لطيفة بالذهاب إلى الخطوبة بعد تقديم واجب العزاء لها.
وأضافت قائلة: "من امبارح بالليل وأنتوا بتهرّوا.. إرحمونا جهل هو الواجبات الاجتماعية متنفعش تبقى في يوم واحد! كنتوا تحبّوا لطيفة تأجّل العزاء ولا ريم تأخّر الخطوبة.. ما هي لطيفة حبيبتي وريم حبيبتي طب أعمل إيه؟".
وكانت ريم سامي قد أقامت حفلا صغيرا ضم العائلة وبعض الأصدقاء احتفالا بخطوبتها من شاب يدعى محمد المغازي من خارج الوسط الفني. أما الفنانة التونسية لطيفة فخسرت والدتها قبل أيام، وأقامت لها عزاء في القاهرة.