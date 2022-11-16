هجوم "لاذع" على ميريام فارس بعد تسريب مقطع من أغنية المونديال
ما إن تم تسريب مقطع من أغنية ميريام فارس لـ"مونديال " كأس العالم في قطر، حتى انهالت على الفنانة اللبنانية التعليقات القاسية والمسيئة.
وتقدم ميريام فارس أغنية Tukoh Taka إلى جانب النجم الكولومبي الشهير "ملاوما" والفنانة الكاريبية نيكي ميناج، إذ من المتوقع أن تصدر خلال الأيام القليلة المقبلة.
وظهرت ميريام في المقطع المسرب، وهي بالصحراء مع فريق التصوير، مرتدية فستانًا مكشوفًا باللون الأزرق الملكي، حيث نفذت بضع حركات راقصة، فقوبلت بتعليقات مسيئة من قبل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.
وقالت صحفية لبنانية عبر تويتر "أغنية ميريام فارس بـ مونديال قطر، هي أبشع شيء صار في تاريخ كأس العالم، لترد عليها الصحفية نضال الأحمدية قائلة "حرام ميريام صوتها تغير بعد مرضها".
وأضاف متابع آخر "العالم سيكون بمكان أفضل لو ميريام فارس بطلت تقتنع انها شاكيرا".
في المقابل دافع جمهور ميريام عن نجمتهم المفضلة، فقال أحد متابعيها "لا يمكنكم الحكم على الأغنية من 15 ثانية، يمكن أن تكون هذه بضع كلمات من مشاركتها، وأيضا هذه الأغنية لكأس العالم، وجاءت لتضيف بهجة للناس".
بينما قالت أخرى "توقفوا عن مهاجمة ميريام، فقط احتفوا بالمشاركة العربية في المونديال".
مشاكل سابقة
كانت الفنانة اللبنانية ميريام فارس تعرضت لأكثر من هجوم في الآونة الأخيرة، الأول بعد كشفها عن سبب ابتعادها عن الغناء في مصر، قائلة إن المصريين لم يعودوا قادرين على "تحمل أجرها" المرتفع. هذا التصريح عرَّض ميريام لهجوم "ضخم" اضطرت على إثره لتقديم اعتذار رسمي للشعب المصري.
لاحقًا، تعرَّضت ميريام لهجوم آخر بعد إنتاجها "فيلما وثائقيا" على منصة نتفلكس، صورت فيه مقاطع من حياتها اليومية خلال فترة الحجر الصحي، لكنها قوبلت بهجوم ثان، إذ قال كثيرون إن الفنانة لم تعكس حياتها الحقيقية، بل أرادت التفاخر بمنزلها وممتلكاتها الفارهة.
وبعدها، قالت ميريام إن زميلتها الفنانة اليسا بوجهين، لترد عليها إليسا "أنت بمئة وجه" .
وأخيرًا، واجهت ميريام حربًا مع زميلها الفنان اللبناني فارس كرم، بعد أن صرَّحت بأنها هي من اختارته ليكون إلى جابنها بحفل في السعودية، ليخرج الأخير عن طوره ويشتمها عبر توتير بكلمات "نابية".