هجوم "لاذع" على ميريام فارس بعد تسريب مقطع من أغنية المونديال

ما إن تم تسريب مقطع من أغنية ميريام فارس لـ"مونديال " كأس العالم في قطر، حتى انهالت على الفنانة اللبنانية التعليقات القاسية والمسيئة.

وتقدم ميريام فارس أغنية Tukoh Taka إلى جانب النجم الكولومبي الشهير "ملاوما" والفنانة الكاريبية نيكي ميناج، إذ من المتوقع أن تصدر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وظهرت ميريام في المقطع المسرب، وهي بالصحراء مع فريق التصوير، مرتدية فستانًا مكشوفًا باللون الأزرق الملكي، حيث نفذت بضع حركات راقصة، فقوبلت بتعليقات مسيئة من قبل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.

وقالت صحفية لبنانية عبر تويتر "أغنية ميريام فارس بـ مونديال قطر، هي أبشع شيء صار في تاريخ كأس العالم، لترد عليها الصحفية نضال الأحمدية قائلة "حرام ميريام صوتها تغير بعد مرضها".

وأضاف متابع آخر "العالم سيكون بمكان أفضل لو ميريام فارس بطلت تقتنع انها شاكيرا".