رسائل الأميرة ديانا "الغرامية" في مزاد علني بمبلغ "خيالي"
من المتوقع أن تُعرض رسائل الأميرة الراحلة ديانا لعشيقها الضابط العسكري جيمس هيويت بمبلغ "خيالي" في مزاد علني.
ويقال إن عدد الرسائل يبلغ 64، بعثتها الأميرة لـ هيويت بين العامين 1989 و1991.
وادعى هيويت، في تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، أنه عرض الرسائل في وقت سابق كضمان لأحد البنوك، في سبيل الحصول على قرض بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني.
وكان ضابط سلاح الفرسان السابق على علاقة غرامية بالأميرة ديانا، استمرت عدة سنوات، بينما كانت لا تزال متزوجة من الملك تشارلز.
ويتوقع خبراء بيع الرسائل، التي كشفت عن تفاصيل حميمة في العلاقة بين الأميرة والضابط، بمبلغ قد يصل إلى أكثر من 700 ألف جنيه إسترليني، كما يعتقدون أنها قد تسبب الأذى والإحراج للعائلة المالكة في حالة نشرها، خصوصا بعد أن قامت دار مزادات أمريكية، لم يُكشف عنها، بالتعاقد مع مشترٍ ثري مهتم.
ومع ذلك، نفى ممثلو هيويت أن يكون لديه أي نية لبيعها، زاعمين أنه كان مهتمًا فقط بتقييم الوثائق، التي يقال إنها مكتوبة بخط ديانا المميز، وفقًا لصحيفة ذا صن.
وبحسب ما ورد، كان "هيويت" يفكر أيضًا في بيع الرسائل بين عامي 2003 و2015.
وقالت إنجريد سيوارد، مؤلفة الكتاب الملكي "أمي وأنا": "لقد خان جيمس هيويت ديانا بعدة طرق، لذا فهذه الرسائل تمثل الإهانة الأخيرة لها.. أفترض أن هيويت بحاجة ماسة إلى المال ويرى القيمة في هذه الرسائل".
وأضافت: "من غير المعقول أن تصبح هذه الرسائل علنية في مثل هذا الوقت الحساس".