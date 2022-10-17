سلاف فواخرجي تحصل على الجنسية الفلسطينية

منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الفنانة السورية سلاف فواخرجي وعائلتها، الجنسية الفلسطينية.

ونشرت فواخرجي صورة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" صورة وهي تتسلم جواز السفر من مدير عام دائرة العلاقات العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية، أنور عبد الهادي.

وكتبت فواخرجي: "ولدتُ في سوريا، وأن تولدَ في سوريا هذا يعني أن جزءًا منك، نصفك، أو ربما كُلك، فلسطيني. هذا يعني أن حرفك الأول، مع أمك وأبيك، وسوريتك هو فلسطين، وأن خطوتك الأولى، وإن تعثرت باتجاه فلسطين، حتى تستقيم فطرتك التي بدأت وأنت في مدرستك تنظر إلى السماء، وترفع يدك لتحيي علم بلادك وبجانبه علم فلسطين، حتى تختلط ألوانهما في قلبك، ليصبحا لونًا واحدًا لعينيك، صوتك المرتجف وأنت تغني سوريا يا حبيبتي".