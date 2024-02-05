الظهور الرسمي الأول لسيلين ديون منذ تشخيص مرضها (صور)

فاجأت المغنية الكندية سيلين ديون جمهور حفل غرامي، الذي أقيم مساء أمس في لوس أنجلوس، بظهورها المفاجىء على المسرح، بعد غياب طويل عن الأضواء، إثر إصابتها بوعكة صحية مؤلمة.

وبدت سيلين في غاية التأثر عندما مشت على خشبة المسرح، بمساعدة ابنها رينيه تشارلز (23 عاما)، لتعلن عن ألبوم العام الفائز بجائزة غرامي 2024.

وقالت سيلين التي تلقت تحية "غير مسبوقة" من الجمهور "شكرا لكم جميعا، أحبكم، تبدون جميلين للغاية، عندما أقول إنني سعيدة هنا، فأنا أعني ما أقوله من أعماق قلبي".