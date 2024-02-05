الظهور الرسمي الأول لسيلين ديون منذ تشخيص مرضها (صور)
فاجأت المغنية الكندية سيلين ديون جمهور حفل غرامي، الذي أقيم مساء أمس في لوس أنجلوس، بظهورها المفاجىء على المسرح، بعد غياب طويل عن الأضواء، إثر إصابتها بوعكة صحية مؤلمة.
وبدت سيلين في غاية التأثر عندما مشت على خشبة المسرح، بمساعدة ابنها رينيه تشارلز (23 عاما)، لتعلن عن ألبوم العام الفائز بجائزة غرامي 2024.
وقالت سيلين التي تلقت تحية "غير مسبوقة" من الجمهور "شكرا لكم جميعا، أحبكم، تبدون جميلين للغاية، عندما أقول إنني سعيدة هنا، فأنا أعني ما أقوله من أعماق قلبي".
وأعلنت سيلين ألبوم تايلور سويفت Midnights الفائز بالجائزة، وقد سارعت سويفت لاحتضانها وتسلم الجائزة.
وفي ديسمبر 2022، أعلنت سيلين ديون تأجيل جميع حفلاتها لأجل غير مسمى، بعد تشخيص إصابتها بمتلازمة الشخص المتصلب؛ وهو اضطراب نادر للغاية، يجعل العضلات في الجذع والأطراف تتناوب بين التشنج والتصلب.
وأخيرا، أشارت سيلين إلى أنها تستعد لإطلاق فيلم وثائقي يوثق رحلتها مع المرض بعنوان "أنا: سيلين ديون"، والذي تم تصويره على مدار أكثر من عام.
وقالت سيلين عن الوثائقي المتوقع عرضه على نتفلكس قريبا "لقد كان العامان الماضيان بمثابة تحد كبير بالنسبة لي، رحلة اكتشاف حالتي وتعلم كيفية التعايش مع المرض ومحاولة إدارته، مع استمرار الطريق لاستئناف مسيرتي الفنية، أدركت كم افتقد رؤية معجبيي".