بعد إثارته الغضب لـ"محتواه".. مسلسل "الدامة" الجزائري "الأعلى" في التصويت

دفاع واستجابة

دافع مخرج "الدامة" يحيى مزاحم، بقوة عن المسلسل، إذ شدد على أنه من حق المشاهدين مناقشة العمل وإثارة الجدل بشأنه، وذلك في تصريحات سابقة لقناة "الشرق".

واعتبر أن الدراما في الأساس "ليست للموعظة"، إنما تقدم فنا فقط، لافتا إلى أن المسلسل يناقش قضايا يعيشها المجتمع بشكل عادي، مشددا على أنه "لا يروج لأي شيء يسيء للجزائريين".

كما أوضح مزاحم أن اللغة المستخدمة في العمل، هي "اللغة اليومية"، التي يتم الحديث بها في الأحياء الشعبية.

لكن وزير الاتصال الجزائري (وزير الإعلام) محمد بوسليماني، استجاب لمطالبات متابعين بضرورة وضع ضوابط للأعمال الدرامية.

وقال إنه تم إصدار بيان إلى قطاع التلفزيون لضبط ما يتم تقديمه، واحترام خصوصيات شهر رمضان.

وكشف عن تشكيل لجنة لمتابعة ما يعرض خلال رمضان، بهدف "ضبط المحتوى السمعي والبصري"، وفق تصريحاته.