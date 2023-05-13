بعد إثارته الغضب لـ"محتواه".. مسلسل "الدامة" الجزائري "الأعلى" في التصويت
أظهر استفتاء أجراه برنامج "إي تي بالعربي"، تصدر المسلسل الجزائري "الدامة"، الذي عرض في رمضان 2023، أعلى نسبة مشاهدات.
ورغم التصويت، أثار مسلسل "الدامة" جدلا واسعا حين عرضه، بسبب "إساءته لقيم وعادات الجزائريين"، بحسب منتقديه.
وكان "الدامة" قد اتُهم باعتماده لغة "عنيفة وسوقية"، بينما يرى مؤيدون أن المسلسل الجزائري كان "جزءا من الواقع".
صراع الأيديولوجيات والمخدرات
و"الدامة" ترمز إلى لعبة شعبية، يستخدم فيها اللاعبون قطع أحجار صغيرة يتم تحريكها على الأرض داخل دائرة مخططة تحدد فيها منطقة تحرك كل منافس.
وسلط المسلسل الضوء على تفاصيل الحياة الشعبية اليومية للجزائريين، وصراع الأيديولوجيات بينهم من أجل الكسب، وتجارة المخدرات وترويجها في المدارس، بينما كانت الأحداث تدور في حي باب الواد، أحد أعراق الأحياء الشعبية في العاصمة.
دفاع واستجابة
دافع مخرج "الدامة" يحيى مزاحم، بقوة عن المسلسل، إذ شدد على أنه من حق المشاهدين مناقشة العمل وإثارة الجدل بشأنه، وذلك في تصريحات سابقة لقناة "الشرق".
واعتبر أن الدراما في الأساس "ليست للموعظة"، إنما تقدم فنا فقط، لافتا إلى أن المسلسل يناقش قضايا يعيشها المجتمع بشكل عادي، مشددا على أنه "لا يروج لأي شيء يسيء للجزائريين".
كما أوضح مزاحم أن اللغة المستخدمة في العمل، هي "اللغة اليومية"، التي يتم الحديث بها في الأحياء الشعبية.
لكن وزير الاتصال الجزائري (وزير الإعلام) محمد بوسليماني، استجاب لمطالبات متابعين بضرورة وضع ضوابط للأعمال الدرامية.
وقال إنه تم إصدار بيان إلى قطاع التلفزيون لضبط ما يتم تقديمه، واحترام خصوصيات شهر رمضان.
وكشف عن تشكيل لجنة لمتابعة ما يعرض خلال رمضان، بهدف "ضبط المحتوى السمعي والبصري"، وفق تصريحاته.