أول تعليق من حلمي بكر على أنباء اختطافه وتعذيبه

يرفض مقابلة عائلته

من جانبه، كشف فتحي بكر شقيق حلمي بكر تفاصيل جديدة حول أزمة شقيقه مع زوجته سماح القرشي، مشيرًا إلى أن حلمي يستنجد بهم، وحينما يذهبون إليه لا يوافق على مقابلتهم، لافتًا إلى أن هناك لغزًا ما.

وأضاف شقيق حلمي بكر في مداخلة تلفزيونية: "أنا قلقان على حلمي بكر لأنه يستنجد بنا من إللي بيحصل معه، وبعد أن نروح للبيت بيرفض يأتي معنا، هناك علامة استفهام في الأمر".

وتابع: "ما قالته سماح القرشي حول مقاطعتنا له غير صحيح، ونحن على اتصال بها في محاولة منا لزيارته في منزله، وعندما ذهبنا وجدنا أشقاء سماح وخالها وعمدة البلد متواجدين هناك".

واستكمل: "عندما ذهبت لرؤية حلمي في الشرقية، قال لهم حلمي لو سمحتم اخلوا الغرفة أريد الجلوس مع شقيقي، لكنهم رفضوا الخروج من الغرفة، وكنت أنا ومحمد شقيقي وشيخ البلد، وبعدها طلبت منه الذهاب للمستشفى لكنه رفض، الأمر الذي يثير الحيرة والشك في قلوبنا".

وقال شقيق بكر إن منزل سماح بالشرقية الذي يقيم فيه حلمي بكر رديء للغاية، ولا يليق بمستوى شقيقه، وهو عبارة عن منزل لا يتعدى الـ 30 مترًا، والغرفة عبارة عن 3 أمتار في 3 أمتار، على حد قوله.

وأختتم فتحي بكر حديثه، مشددًا على أن ما جعله يقلق على شقيقة هو الحالة المرضية والنفسية والاجتماعية التي كان يمر بها.

وكان هشام بكر نجل حلمي بكر قد اتهم زوجة والده باختطافه وتعذيبه، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا خلال الساعات الماضية.