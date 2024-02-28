زوجة حلمي بكر تتهم مصطفى كامل بتحريض نجل زوجها لإهانتها

اتهمت سماح القرشي، زوجة الموسيقار المصري حلمي بكر، الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، بتحريض نجل زوجها لإهانتها، واتهامها بخطف والده وتعذيبه.

وقالت زوجة حلمي بكر في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، إن الفنانة نادية مصطفى هي من حرضت هشام حلمي بكر ضدها، وذلك بأوامر من مصطفى كامل الذي وصفته بـ "ولي نعمتها".

وتابعت: "هشام هو آخر كارت لهم للحرب التي شنوها ضدي، ولكن كل هذا كذب، وحلمي موجود اللي عايز يزوره ويطمن عليه يتفضل، وهو من يرفض الذهاب إلى المستشفى، ويرفض العودة إلى شقة المهندسين".

وكان رجل الأعمال هشام بكر نجل الموسيقار حلمي بكر، قد اتهم زوجة والده سماح القرشي، باختطاف والده وتعذيبه رغم مرضه، مشيرًا إلى أنه يعيش في أمريكا، وتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عمه يخبره أن والده يعيش حالة صعبة بسبب زوجته.

وأشار نجل حلمي بكر، في مداخلة تلفزيونية، إلى أن زوجة والده نقلته من منزله بالمهندسين إلى منزل عائلتها بأرياف محافظة الشرقية، وهو ما لا يليق بموسيقار كبير مثل حلمي بكر، لافتًا إلى أنه لا يستطيع التواصل مع والده بسبب سيطرة زوجته على هاتفه المحمول، والتحدث من خلاله بلسان زوجها.