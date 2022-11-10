رغم إعلانه عدم الزواج بعد إمارات رزق.. حسام جنيد يعلن ارتباطه
أعلن الفنان السوري حسام جنيد ارتباطه بشكل رسمي بعد 9 أشهر من انفصاله عن مواطنته الفنانة إمارات رزق، مشيرًا إلى أن الإنسان ليس من الممكن أن يعيش بدون حب.
وكان جنيد قد أعلن انفصاله عن إمارات رسميًا عندما قال في لقاء إنه "كان لديه أمل في العودة إلى زوجته إمارات رزق بسبب الحب الكبير الذي بينهما، إلا أن إمارات رفضت، مما جعله يفقد الأمل في العودة إليها".
واليوم الخميس، قال حسام جنيد خلال لقاء عبر قناة "سما" السورية إنه ارتبط رسميًا، مشيرًا إلى أنهما اتفقا على أن يكون الزفاف بعد شهر تقريبًا من موعد حفل الخطوبة، الذي سيقام قريبًا.
وأوضح: "الحب موجود دائمًا، ولا يمكن للإنسان أن يعيش بدون حب، ومن الممكن أن يظهر الشخص الذي يجعلك تحب بشكل مفاجئ دون ترتيب".
وفي شهر حزيران/يونيو الماضي، ظهر الفنان جنيد مجهشًا بالبكاء أثناء حديثه عن أبنائه في أحد البرامج التلفزيونية، مشيرًا إلى أنه فقد الأمل بالعودة إلى طليقته الفنانة إمارات رزق.
وأضاف في برنامج "إنسان"، الذي يقدمه عطية عوض على قناة "يلا تريند"، أنه حاول العودة إلى طليقته الفنانة إمارات، بسبب الحب الكبير الذي بينهما، إلا أنها رفضت.
ورفض الإفصاح عن أسباب وتفاصيل الخلاف الذي وقع بينهما وأدى إلى الطلاق، موضحًا أن هذه أمور حساسة وأسرار بيوت ولا يجوز الإفصاح عنها.
ودخل في نوبة بكاء حينما تحدث عن ابنيه، حيثُ قال إنه يشعر بالضعف والعجز أمام ابنيه اللذين يقيمان مع والدتهما، ويشعر بأنهما يفقدان شيئًا ما، معلقًا: "كنت أتمنى أن أموت قبل أن أرى أبنائي بهذه الحالة، والسعادة بالنسبة لي أن يكونا فرحين".
وكشف أنه قام بإزالة الوشم الذي كان على يديه ويحمل اسم إمارات، والذي كان حفره وفاءً للحب الذي بينهما، لافتًا إلى أنه لن يفكر في الزواج مرة أخرى حتى تصبح ابنته شابة، وحينها من الممكن أن يفكر بالزواج.