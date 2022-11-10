رغم إعلانه عدم الزواج بعد إمارات رزق.. حسام جنيد يعلن ارتباطه

أعلن الفنان السوري حسام جنيد ارتباطه بشكل رسمي بعد 9 أشهر من انفصاله عن مواطنته الفنانة إمارات رزق، مشيرًا إلى أن الإنسان ليس من الممكن أن يعيش بدون حب.

وكان جنيد قد أعلن انفصاله عن إمارات رسميًا عندما قال في لقاء إنه "كان لديه أمل في العودة إلى زوجته إمارات رزق بسبب الحب الكبير الذي بينهما، إلا أن إمارات رفضت، مما جعله يفقد الأمل في العودة إليها".

واليوم الخميس، قال حسام جنيد خلال لقاء عبر قناة "سما" السورية إنه ارتبط رسميًا، مشيرًا إلى أنهما اتفقا على أن يكون الزفاف بعد شهر تقريبًا من موعد حفل الخطوبة، الذي سيقام قريبًا.

وأوضح: "الحب موجود دائمًا، ولا يمكن للإنسان أن يعيش بدون حب، ومن الممكن أن يظهر الشخص الذي يجعلك تحب بشكل مفاجئ دون ترتيب".