نجوم بمهرجان "كان" السينمائي يفرّون إلى فندق فخم

فر نجوم من بينهم كوين لطيفة وجيفري رايت وهايدي كلوم من شارع كروازيت المزدحم حيث يقام مهرجان كان السينمائي، وذلك لحضور حفل لجمع التبرعات من أجل أبحاث الإيدز في فندق فخم منعزل بمنتجع أنتيب القريب.

وقالت المغنية بيبي ريكسا، وهي من بين الذين شاركوا في الحفل أمس الخميس "أردت أن أكون هنا الليلة لأنني أعتقد أنها مؤسسة خيرية رائعة ولأتمكن من فعل ما بوسعي".

بالإضافة إلى ريكسا، قدم كل من المغني آدم لامبرت والمغنيتان جلاديس نايت وهولزي أداء للترفيه عن الضيوف الذين دفعوا مبالغ كبيرة لحضور الحفل، بينما استضافت كوين لطيفة الأمسية التي تضمنت عرض أزياء ومزادا.

وكان الهدف من الأمسية جمع الأموال نيابة عن مؤسسة أمفار لأبحاث الإيدز، التي تدعم أيضا الوقاية من فيروس العوز المناعي البشري والتثقيف العلاجي.