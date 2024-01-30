حكم بتأييد سجن الفنانة نسرين طافش في مصر

أيدت محكمة الجنح بمصر، يوم الاثنين، الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بحبس الفنانة السورية نسرين طافش، بتهمة إصدار شيكات دون رصيد بقيمة 4 ملايين جنيه، لإحدى السيدات.

وشهدت جلسة المحكمة غياب الفنانة السورية، بينما حضر محامحي الدفاع عنها، والذي قدم صورة مستندات تفيد في دفاعه عن موكلته.

وتسلمت المحكمة تقرير الطب الشرعي الذي أثبت صحة توقيع طافش على الشيكات.

وكانت طافش في الجلسة الماضية، قد توجهت إلى مصلحة الطب الشرعي لاستكتابها أمام خبراء التزييف والتزوير، لإعداد تقرير فني بالاستكتاب والعرض على المحكمة.

ووجهت النيابة العامة للفنانة السورية تهمة إصدار شيك، بسوء نية، لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.