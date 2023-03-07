صفاء سلطان تستعين بالداعية "مصطفى حسني" للرد على فارس اسكندر
يبدو أن الفنانة الأردنية صفاء سلطان قررت الرد على الشاعر الغنائي اللبناني فارس اسكندر بطريقتها الخاصة.
واكتفت الفنانة "سلطان" بنشر مقطع فيديو عبر حسابها في "سناب شات"، يعود للداعية مصطفى حسني، مستغلة حديثًا له عن "الأعراض"، كي ترد من خلاله بطريقة غير مباشرة.
وكان الداعية مصطفى حسني يحث على الدعاء في منتصف شعبان، بالقول إنه يمكن للمسلم أن يجعل دعوته في منتصف شعبان بـ"التصدق بعرضه".
وجاء في الفيديو، الذي عمدت صفاء سلطان إلى نشره: "قلو يارب إني تصدقت بعرضي على كل من أساء إليّ، هذا عطائي في هذه الليلة..".
وكان فارس اسكندر فتح النار على الفنانة الأردنية صفاء سلطان، بعد أن استنكرت الأخيرة تصريحات سابقة له في مقابلة إعلامية، ووصفتها بـ"قلة أدب".
وردّ الشاعر اللبناني على كلام صفاء سلطان خلال استضافته من قبل رودولف هلال، بعد أيام من استضافة "سلطان" من قبل الإعلامي ذاته، معلقًا أن "الأكثر انزعاجًا هو أكثر شخص نالت تصريحاته منه".
وسخر "اسكندر" من الممثلة الأردنية، مبينًا أنها "لعبت جميع الأدوار من فنانة إلى مطربة إلى مذيعة، ولم تحقق نجاحًا، وذلك بعد أن قدمت تنازلات كثيرة، لذا أزعجها الانتقاد".
وألمح إلى أن صفاء سلطان وصلت إلى الشهرة بسبب "فنان معروف"، مضيفًا: "لو ما كنتي مصاحبة فنان معروف وإلو اسمو بالوسط الفني ما كان حدا يجيبك على عمل، لا تعملي حالك شريفة وإنتي خليتي بنتك تشيل الحجاب".