صفاء سلطان تستعين بالداعية "مصطفى حسني" للرد على فارس اسكندر

يبدو أن الفنانة الأردنية صفاء سلطان قررت الرد على الشاعر الغنائي اللبناني فارس اسكندر بطريقتها الخاصة.

واكتفت الفنانة "سلطان" بنشر مقطع فيديو عبر حسابها في "سناب شات"، يعود للداعية مصطفى حسني، مستغلة حديثًا له عن "الأعراض"، كي ترد من خلاله بطريقة غير مباشرة.

وكان الداعية مصطفى حسني يحث على الدعاء في منتصف شعبان، بالقول إنه يمكن للمسلم أن يجعل دعوته في منتصف شعبان بـ"التصدق بعرضه".

وجاء في الفيديو، الذي عمدت صفاء سلطان إلى نشره: "قلو يارب إني تصدقت بعرضي على كل من أساء إليّ، هذا عطائي في هذه الليلة..".