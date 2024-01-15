وفاة نجم مسلسل "جميع أبنائي" أليك موسر بظروف غامضة
توفي نجم مسلسل "جميع أبنائي" All My Children، أليك موسر عن 50 عامًا، بحسب ما أعلنت خطيبته بيج بريس عبر حسابها في إنستغرام.
وكتبت بريس عن موسر في المنشور الذي تضمن عدة صور "سلامًا على حب حياتي.. لن أتوقف عن حبك أبدًا. قلبي مكسور".
وتابعت "اليوم هو أسوأ يوم في حياتي. كنا سعداء للغاية".
وبحسب صحيفة "بيبول" الأمريكية توفي الممثل بمنزله في مدينة ديل مار بكاليفورنيا، يوم السبت 12 يناير، لكن لم يتم الكشف عن سبب رحيله المفاجئ حتى اللحظة.
ومن الواضح أن موسر كان يتمتع بصحة جيدة، إذ تبين من حسابه في إنستغرام أنه كان يحب الرياضة واللياقة البدنية في الهواء الطلق.
وفي آخر منشور له على إنستغرام، يوم الثلاثاء الماضي، نشر صورة لنفسه وهو يمارس رياضة ركوب الأمواج، وترك تعليقا أسفلها قال فيه "صورة ظلية لشفق باجا الشتوي".
واشتهر موسر بلعب دور "ديل هنري" في المسلسل التلفزيوني All My Children من 2005 وحتى 2007.
كما ظهر بفيلم "الطريق للمذبح" Road to the Altar العام 2009، وفي مسلسل "زوجات يائسات" Desperate Housewives الشهير في العام 2011.