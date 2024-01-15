وفاة نجم مسلسل "جميع أبنائي" أليك موسر بظروف غامضة

توفي نجم مسلسل "جميع أبنائي" All My Children، أليك موسر عن 50 عامًا، بحسب ما أعلنت خطيبته بيج بريس عبر حسابها في إنستغرام.

وكتبت بريس عن موسر في المنشور الذي تضمن عدة صور "سلامًا على حب حياتي.. لن أتوقف عن حبك أبدًا. قلبي مكسور".

وتابعت "اليوم هو أسوأ يوم في حياتي. كنا سعداء للغاية".