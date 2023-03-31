رهف القحطاني تقتحم عالم التمثيل عبر "طاش العودة"
فاجأت مشهورة "سناب شات" السعودية رهف القحطاني، متابعي المسلسل السعودي الكوميدي الشهير "طاش العودة"، بظهورها في أحداث الحلقة الثامنة من المسلسل، الذي يعرض خلال موسم دراما رمضان الحالي.
وظهرت المشهورة السعودية في أحداث الحلقة الثامنة من المسلسل وهي تقود تنظيمًا مكونًا من عدد كبير من السيدات يحملن أسلحة رشاشة، ويسعين للسيطرة على الرجال وطردهم من المدينة، وينجحن في نفي الرجال للصحراء والسيطرة على المدينة.
وقالت رهف القحطاني خلال ظهورها وهي توجه بيانًا صادرًا عن التنظيم النسائي: "نعلن نحن التنظيم النسائي أن بحوزتنا أسلحة دمار شامل، وطورنا مفاعلاً نوويًا قادرًا على مسح الجزء الذكري من الوجود، ونأمر جميع الرجال في المدينة بالخروج منها خلال 24 ساعة".
وأضافت: "سنرد على أي مساعدات خارجية ولن نسمح لأحد بالوقوف معهم أو مساعدتهم ولا العزاء عليهم، الموت للرجال، واللعنة على الذكور، والنصر للنساء".
وخلال المشهد ظهر الفنان السعودي ناصر القصبي وهو يتفاعل مع البيان، الذي يشاهده وبجواره مواطنه الفنان عبدالله السدحان، وقال الأول: "يا ولد إيش قاعد يصير؟"، ليرد عليه السدحان: "الحريم تمردوا".
كما شارك السدحان صورة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، وظهر فيها معه ناصر القصبي، وتتوسطهم رهف القحطاني، وعلق عليها كاتباً: "من كواليس هجرة الرجال".
ويعود "طاش العودة" بنجميه السعوديين ناصر القصبي وعبدالله السدحان بعد توقفه عن العرض مدة 12 عامًا، ويتناول العمل أبرز القضايا الاجتماعية للمجتمع الخليجي في قالب كوميدي.
وعرض مسلسل "طاش ما طاش" للمرة الأولى عام 1993، واستمر بثه خلال تلك الأعوام على القناة السعودية الأولى، لينتقل العام 2005، إلى قناة "MBC"، التي تبثه هذا العام باسم "طاش العودة".