رهف القحطاني تقتحم عالم التمثيل عبر "طاش العودة"

وقالت رهف القحطاني خلال ظهورها وهي توجه بيانًا صادرًا عن التنظيم النسائي: "نعلن نحن التنظيم النسائي أن بحوزتنا أسلحة دمار شامل، وطورنا مفاعلاً نوويًا قادرًا على مسح الجزء الذكري من الوجود، ونأمر جميع الرجال في المدينة بالخروج منها خلال 24 ساعة".

وأضافت: "سنرد على أي مساعدات خارجية ولن نسمح لأحد بالوقوف معهم أو مساعدتهم ولا العزاء عليهم، الموت للرجال، واللعنة على الذكور، والنصر للنساء".