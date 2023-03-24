الحلقة الأولى من "طاش العودة" ترصد "التحولات الكبرى" في السعودية

لخصت الحلقة الأولى من المسلسل السعودي الكوميدي "طاش العودة"، والتي عرضت على قناة "أم بي سي" في أول أيام رمضان، التغيرات والتحولات الكبرى التي شهدتها المملكة في سنواتها الأخيرة.

وتناولت الحلقة، التي حملت عنوان "الصاعقة"، الشخصيتين الشهيرتين في السلسلة "أبو هزار" و"أبو نزار" لصحابيها الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، وهما يخرجان في "رحلة بر" تقليدية.

وبدأت الحلقة في استعداد عائلتي "أبو هزار" و"أبو نزار" للذهاب إلى البر، وخلال استمتاع العائلتين بالنزهة تفاجئهما عاصفة رعدية قوية.

وأثناء ذلك، تقرر العائلتان أن تحتمي داخل السيارة، لتضرب صاعقة قوية السيارة بمن فيها، فيدخل أفراد العائلتين في غيبوبة.

وفي مشهد لاحق، تستيقظ العائلة من الغيبوبة ومع تصاعد الأحداث يكتشف كل من "أبو هزار" و"أبو نزار" أنهما فقدا الوعي مع أفراد عائلتيهما بسبب الصاعقة مدة 8 سنوات.

ويفاجأ "أبو هزار" و"أبو نزار" بالتغيرات والتحولات الكبرى التي شهدتها السعودية خلال السنوات الثماني التي كانوا فيها "غائبين عن الوعي"، بدءا من قيادة المرأة للسيارة ونيلها حقوقها في كافة المجالات حتى استلامها أعلى المناصب القيادية في المملكة، وربط المؤسسات في الدولة بالتطبيقات الإلكترونية لتسهيل الخدمات، وانتهاء بمحاربة الفساد، بل والقدرة على التواصل بسهولة مع المسؤولين.