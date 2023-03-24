الحلقة الأولى من "طاش العودة" ترصد "التحولات الكبرى" في السعودية
لخصت الحلقة الأولى من المسلسل السعودي الكوميدي "طاش العودة"، والتي عرضت على قناة "أم بي سي" في أول أيام رمضان، التغيرات والتحولات الكبرى التي شهدتها المملكة في سنواتها الأخيرة.
وتناولت الحلقة، التي حملت عنوان "الصاعقة"، الشخصيتين الشهيرتين في السلسلة "أبو هزار" و"أبو نزار" لصحابيها الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، وهما يخرجان في "رحلة بر" تقليدية.
وبدأت الحلقة في استعداد عائلتي "أبو هزار" و"أبو نزار" للذهاب إلى البر، وخلال استمتاع العائلتين بالنزهة تفاجئهما عاصفة رعدية قوية.
وأثناء ذلك، تقرر العائلتان أن تحتمي داخل السيارة، لتضرب صاعقة قوية السيارة بمن فيها، فيدخل أفراد العائلتين في غيبوبة.
وفي مشهد لاحق، تستيقظ العائلة من الغيبوبة ومع تصاعد الأحداث يكتشف كل من "أبو هزار" و"أبو نزار" أنهما فقدا الوعي مع أفراد عائلتيهما بسبب الصاعقة مدة 8 سنوات.
ويفاجأ "أبو هزار" و"أبو نزار" بالتغيرات والتحولات الكبرى التي شهدتها السعودية خلال السنوات الثماني التي كانوا فيها "غائبين عن الوعي"، بدءا من قيادة المرأة للسيارة ونيلها حقوقها في كافة المجالات حتى استلامها أعلى المناصب القيادية في المملكة، وربط المؤسسات في الدولة بالتطبيقات الإلكترونية لتسهيل الخدمات، وانتهاء بمحاربة الفساد، بل والقدرة على التواصل بسهولة مع المسؤولين.
ووجه الفنان ناصر القصبي بشخصيته "أبو نزار" في الحلقة الأولى رسالة بشأن التحولات التي شهدتها المملكة، إذ قال وهو يقف على المنبر خلال مشهد في العمل إنه دخل وأفراد عائلته في غيبوبة طويلة ليستيقظوا على "قفزات".
ووصف الفنان القصبي بطريقة غير مباشرة الحال التي كانوا عليها قبل فقدانهم الوعي، واستيقاظهم لاحقا، بـ"كأنهم كانوا أمواتا وتم إحياؤهم".
وقال في كلمته التي وجهها في مشهد من المسلسل: "قفزة، نقول قفزات.. اللي شفناه بها لكم يوم أنا وأخي بوهزار بعد أن أحيينا وكنا أموات، اللي شفناه بهالكم يوم لم نشاهده من بعد أنجبتنا امهاتنا".
وألمح ناصر القصبي في المشهد المعني إلى أن "جيله حرم فيما يبدو ما يعيشه الجيل الحالي"، إذ أجاب عند سؤاله عن كيفية معاقبة ابن شقيقه الذي تلاعب بشهادات وفاتهم كي يحصل على الإرث، بالقول: "نبيه يرجع الأولين ويذوق اللي ذقناه".
واعتبر الصحافي عبدالرحمن الناصر أن "طاش العودة" رسالة تواصل مع الجمهور العربي على خلاف سلسلة "طاش ما طاش" السابقة، التي وصف ما كانت تقدمه بأنه داخل في الإطار المحلي فقط.
وأوضح في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر": " الرسائل التي كان يقدمها #طاش_ماطاش محلية فقط، لترقية فكرهم وثقافتهم المجتمعية والعملية، في حلقة #طاش_العودة كانت الفكرة مختلفة، جسر معرفي للخارج عن ما يحدث في المملكة من تطور مذهل ونقلات سريعة على كافة الأصعدة.. شكرًا من القلب".