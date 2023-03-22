"طاش 19" يقتنص حظوظ مسلسلات في رمضان بعد تأجيل عرضها
أعلنت قناة "أم بي سي" عن تأجيل عرض عدد من المسلسلات البارزة التي كان من المتوقع حضورها عبرها خلال شهر رمضان القادم.
وكان من أبرز المسلسلات التي تم حصر عرضها فقط على منصة "شاهد"، الجزء الثاني من المسلسل الكوميدي "سكة سفر"، بينما تم الإعلان بشكل مفاجئ عن تأجيل عرض مسلسل "ملح وسمرة" للفنانة هدى حسين إلى ما بعد رمضان.
فيما لم يتم الإعلان رسميا عبر قناة "أم بي سي" عن موعد عرض مسلسل "معاوية"، في وقت رجح عدد كبير من المتابعين أن يعرض في رمضان.
لكن المسلسل، الذي يتحدث عن شخصية الخليفة معاوية بن أبي سفيان، كان قد أثار جدلا كبيرا منذ الإعلان عن تصويره، بينما كشفت وسائل إعلام محلية أن عرضه تم تأجيله بسبب عدم لحاقه بموسم رمضان الحالي.
كما تم تأجيل عرض مسلسلي "خيوط المعازيب" ومسلسل "الشرار"، التي سبق أن صرحت كاتبته أن تم تأجيل عرضه إلى ما بعد رمضان.
وأعلنت منصة "شاهد" بدورها عن تأجيل عرض مسلسل "ملح وسمرة" و"خيوط المعازيب" بينما أكدت أنه "لم يتم إبلاغها بعد بشأن موعد عرض مسلسل معاوية".
"طاش العودة" وحصة الأسد
ولم تكشف قناة "أم بي سي" عن الأسباب وراء تأجيل جملة من المسلسلات الخليجية الهامة، أبرزها المسلسل الكويتي "ملح وسمرة"، والذي يناقش قضايا اجتماعية هامة، والمسلسل السعودي "خيوط المعازيب"، والذي يرصد حقبة ازدهار صناعة "البشوت" في المملكة.
وبينما تغيب أعمال، عبر العديد من المتابعين في وقت سابق عن لهتفهم وانتظارهم لها، يصبح "طاش العودة" من الأعمال الخليجية القليلة الباقية.
وحظي المسلسل الكوميدي، الذي يعود بنجميه ناصر القصبي وعبدالله السدحان، بعد انقطاع سنوات، اهتماما إعلاميا كبيرا، وسط جدل بين متابعين عن إمكانية قدرة العمل على الحفاظ على وهج أجزائه السابقة.
ومع الترويج "الضخم" لعودة "طاش" والإعلان عن تأجيل مسلسلات لفتت الأنظار بإعلاناتها الترويجية وفكرتها، قد يجد المشاهد نفسه سواء عن رغبة أم عن اضطرار أمام متابعة "طاش العودة" ليحصد "حصة الأسد" على قناة "أم بي سي"، وسط غياب البديل المنافس.