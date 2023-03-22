"طاش 19" يقتنص حظوظ مسلسلات في رمضان بعد تأجيل عرضها

أعلنت قناة "أم بي سي" عن تأجيل عرض عدد من المسلسلات البارزة التي كان من المتوقع حضورها عبرها خلال شهر رمضان القادم.

وكان من أبرز المسلسلات التي تم حصر عرضها فقط على منصة "شاهد"، الجزء الثاني من المسلسل الكوميدي "سكة سفر"، بينما تم الإعلان بشكل مفاجئ عن تأجيل عرض مسلسل "ملح وسمرة" للفنانة هدى حسين إلى ما بعد رمضان.

فيما لم يتم الإعلان رسميا عبر قناة "أم بي سي" عن موعد عرض مسلسل "معاوية"، في وقت رجح عدد كبير من المتابعين أن يعرض في رمضان.

لكن المسلسل، الذي يتحدث عن شخصية الخليفة معاوية بن أبي سفيان، كان قد أثار جدلا كبيرا منذ الإعلان عن تصويره، بينما كشفت وسائل إعلام محلية أن عرضه تم تأجيله بسبب عدم لحاقه بموسم رمضان الحالي.

كما تم تأجيل عرض مسلسلي "خيوط المعازيب" ومسلسل "الشرار"، التي سبق أن صرحت كاتبته أن تم تأجيل عرضه إلى ما بعد رمضان.

وأعلنت منصة "شاهد" بدورها عن تأجيل عرض مسلسل "ملح وسمرة" و"خيوط المعازيب" بينما أكدت أنه "لم يتم إبلاغها بعد بشأن موعد عرض مسلسل معاوية".