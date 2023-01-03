"إعلان حرب".. هاري يهاجم شقيقه وليام وزوجته في كتاب جديد
قالت صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، إن الأمير هاري ابن الملك تشارلز الثالث سيشن هجوما عنيفا على شقيقه الأكبر ولي العهد الأمير وليام وزوجته كيت مدلتون.
ووصفت صحيفة "صن" الهجوم المرتقب في كتاب هاري "سبير" الذي سيتم نشره قريبا بأنه "إعلان حرب" ونقلت عن مصادر ملكية بأن المصالحة بينهما باتت شبه مستحيلة.
وقال مصدر مطلع على الكتاب: "بشكل عام، أعتقد أن الكتاب سيكون أسوأ مما تتوقع العائلة الملكية.. كل شيء سينكشف ويخرج للعلن".
وأضاف المصدر: "أعتقد أن الملك تشارلز سيتم تصويره بشكل أفضل مما كنت أتوقع، لكن الكتاب سيكون صعبا جدا على ويليام، وعلى وجه الخصوص زوجته كيت".
وكشف المصدرعن أن الكتاب سيعرض تفاصيل المواجهات السابقة بين وليام وهاري، والتي أدت إلى رحيل الشقيق الأصغر وزوجته ميجان ماركل إلى الولايات المتحدة.
وقال المصدر: "أعتقد أن الكتاب سيحتوي تفاصبل القتال بينهما.. أنا شخصيا لا أستطيع أن أرى كيف سيتمكن هاري ووليام من التصالح بعد ذلك".
وحول تأثير الأمير ديانا على الأمير هاري يقول المصدر: "الانطباع العام هو أن هذا رجل (هاري) لم يتعافً أبدًا من صدمة وفاة والدته في سن صغيرة جدًا، وبعد ذلك تأتي ميغان وينظر إليها كأنها ديانا".
وفي فيلم وثائقي عرضته شبكة "نتفليكس" الأمريكية، الشهر الماضي، وجه هاري وميجان اتهامات كثيرة للعائلة الملكية التي لم ترد على ما جاء في الفيلم، والذي در على الزوجين أكثر من 100 مليون دولار.
وفي لهجة تصالحية قال الأمير هاري في مقابلة تلفزيونية ستعرض، الأحد المقبل، إنه يريد استعادة والده وشقيقه الأكبر، إلا أنه لم يصدر أي رد فعل من الملك تشارلز أو ابنه الأكبر وليام حتى الآن.
وفي قرار صادم أوائل عام 2020، أعلن هاري وميجان أنهما قررا التخلي عن الحياة الملكية والرحيل للإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، حيث اشتريا منزلا في مدينة "لوس أنجلوس" بقيمة تزيد على 14 مليون دولار للإقامة فيه مع طفليهما "أرشي" و "ليليبيت".