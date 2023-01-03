"إعلان حرب".. هاري يهاجم شقيقه وليام وزوجته في كتاب جديد ‎

وأضاف المصدر: "أعتقد أن الملك تشارلز سيتم تصويره بشكل أفضل مما كنت أتوقع، لكن الكتاب سيكون صعبا جدا على ويليام، وعلى وجه الخصوص زوجته كيت".

وكشف المصدرعن أن الكتاب سيعرض تفاصيل المواجهات السابقة بين وليام وهاري، والتي أدت إلى رحيل الشقيق الأصغر وزوجته ميجان ماركل إلى الولايات المتحدة.

وقال المصدر: "أعتقد أن الكتاب سيحتوي تفاصبل القتال بينهما.. أنا شخصيا لا أستطيع أن أرى كيف سيتمكن هاري ووليام من التصالح بعد ذلك".