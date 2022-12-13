تصريحات الأمير هاري في مسلسله تصعّد خلافه مع شقيقه وليام

يبدو أن الخلاف بين الأميرين هاري ووليام سيحتدم أكثر بعد إطلاق الجزء الثاني من سلسلة وثائقي "هاري وميغان" على نتفليكس بعد يومين.

وفي المقطع الدعائي للجزء الثاني من العمل، الذي أسدلت نتفليكس الستار عنه أمس الاثنين، ألمح الأمير هاري إلى أنه واجه تمييزًا "غير عادل" بينه وبين شقيقه الأكبر وليام، وليّ العرش الملكي البريطاني.

وقال هاري في المقطع "لتعرفوا حقيقة هذه المؤسسة.. هم سعداء بالكذب من أجل حماية أخي، لكنهم ليسوا مستعدين لقول الحقيقة لحمايتنا".

وفي الجزء الأول من المسلسل، كانت ميغان ماركل كشفت تفاصيل لقائها الأول بالأمير ويليام وزوجته الدوقة كيت ميدلتون، مشيرة إلى أنها فوجئت بالإجراءات الرسمية للزوجين وراء الكواليس.