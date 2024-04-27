إعلامية مصرية تنهار بعد اتهامها من عالم أزهري بـ"الزنا" (فيديو)

ظهرت الفنانة والإعلامية المصرية ميار الببلاوي، في مقطع فيديو مباشر عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تيك توك"، منهارة بسبب اتهام عالم أزهري لها بـ"الزنا".

وقالت الببلاوي، خلال البث المباشر، إن "داعية شهيرا خاض في عرضها بسبب تصريحاتها الأخيرة في برنامج تلفزيوني مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وقالت فيه إنها عادت لزوجها بعد الطلاق 11 مرة".

وأضافت أنها "في حالة ذهول من الاتهام، خاصة أنها حاصلة على درجة الماجستير في الفقة المقارن والدكتوراة في الخطاب الديني والثقافة الإسلامية".

وكشفت الببلاوي أن "ابنها الأكبر قاطعها، وأن أعمامها اتصلوا بها وهم في حالة من الغضب الشديد، وطلبوا منها توضيح حقيقة ما يحدث".

وكان الداعية الشيخ محمد أبو بكر قال في تصريحات له: "مكنتش حابب أتكلم، لكن بعد أن تكلمت الأخت ميار الببلاوي عن أنها اتطلقت من زوجها 11 مرة وكانت بترجع بمكالمة ولجأوا للمحلل، فهي أعادت للذاكرة فيلما سينمائيا كان يتناول ظاهرة المحلل، الأمر الذي جعل البعض يحتال على الشرع ويلجأ لهذه الطريقة".

وأضاف أبو بكر أنه "إبراء لذمتي، الإسلام بريء مما قالته ميار الببلاوي شكلا وموضوعا، كلامها لا يمت للدين بصلة، ربنا جعل الطلاق 3 مرات وليس 11 مرة، وجعل المرة الثالثة حاسمة وفاصلة".