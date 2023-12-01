بعد اتهام الملك تشارلز وكيت ميدلتون بالعنصرية.. قصر باكنغهام يرد

يدرس قصر باكنغهام "كل الخيارات" بعدما كشف مذيع بريطاني اسمَي اثنين من أفراد العائلة المالكة شاركا في أحاديث عن لون بشرة نجل الأمير هاري وزوجته ميغان.

وكشف المذيع بيرس مورغان، مساء أمس الأول الأربعاء، عن هويتي عضوي العائلة المالكة اللذين نُشر اسماهما بالخطأ في النسخة الهولندية لكتاب جديد عن آل وندسور، سحبته دار النشر من الأسواق.

وكانت للصحافي الذي غالبًا ما يثير الجدل وينتقد هاري وميغان إطلالة تحدث فيها وحده لوقت طويل شارحاً وجهة نظره، فاعتبر أنه من حق الجمهور البريطاني الذي يشارك في تمويل العائلة المالكة أن يعرف ما اطّلع عليه القراء في هولندا.

ورأى أن الكشف عن هذين الاسمين يهدف إلى الإفساح في المجال لـ"نقاش مفتوح".

وتعليقًا على كلامه، قال مصدر في باكنغهام لوكالة فرانس برس: "نحن ندرس كل الخيارات"، بينما أفادت صحيفة "ديلي تلغراف" بإن القصر يدرس التقدّم بدعوى.