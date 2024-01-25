ملكة جمال اليابان حسناء أوكرانية (صور)
فازت الحسناء الأوكرانية، كارولين سيينو، البالغة من العمر 26 عاما، بلقب ملكة جمال اليابان، بمسابقة تم تنظيمها يوم أمس الأربعاء.
وولدت كارولين في مدينة ترنوبل بأوكرانيا، وانتقلت إلى اليابان وهي في سن الخامسة مع عائلتها، حيث نشأت بناغويا، في محافظة آيتشي اليابانية.
وبعد حصولها على اللقب، قالت الحسناء الأوكرانية لوسائل إعلام محلية، إنها تقدم خالص الشكر لوالدتها التي بفضلها انتقلت إلى اليابان.
وعن هواياتها، قالت كارولين إنها تستمتع بالمشي لمسافات طويلة، وتهوى ممارسة اليوغا وتسلق الجبال، مشيرة إلى أن شعارها في الحياة "الجبل الشاهق الارتفاع نبيل ليس لارتفاعه".
ولم يشارك بعض اليابانيين العارضة الأوكرانية الفرحة، معتبرين أنها لا تشبه "ملكة جمال اليابان"، وأن لا ملامح "اليابانية" فيها.
وأشار أحد المعلقين في مواقع التواصل الاجماعي، إلى أن فوز أوكرانية بلقب ملكة جمال اليابان، يبعث "رسالة خاطئة" إلى شعب الياباني.
وقال آخر "أعتقد أن اليابانيين سينظرون بشكل سلبي، إلى أن امرأة ذات مظهر أوروبي تحمل لقب أجمل امرأة يابانية".
وأعرب آخرون عن اعتقادهم بأن اختيار الحسناء الأوكرانية كفائزة في المسابقة تمليه السياسة.
ويأتي فوز كارولين بعد نحو 10 سنوات من فوز أريانا مياموتو، التي أصبحت أول امرأة ثنائية العرق تتوج بلقب ملكة جمال اليابان عام 2015.
وفي ذلك الوقت، أثار فوز مياموتو، وهي من أم يابانية وأب أمريكي ذوي أصل أفريقي، تساؤلات حول ما إذا كان الشخص من عرق مختلط مؤهلاً للفوز بالمسابقة.