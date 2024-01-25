ملكة جمال اليابان حسناء أوكرانية (صور)

فازت الحسناء الأوكرانية، كارولين سيينو، البالغة من العمر 26 عاما، بلقب ملكة جمال اليابان، بمسابقة تم تنظيمها يوم أمس الأربعاء.

وولدت كارولين في مدينة ترنوبل بأوكرانيا، وانتقلت إلى اليابان وهي في سن الخامسة مع عائلتها، حيث نشأت بناغويا، في محافظة آيتشي اليابانية.

وبعد حصولها على اللقب، قالت الحسناء الأوكرانية لوسائل إعلام محلية، إنها تقدم خالص الشكر لوالدتها التي بفضلها انتقلت إلى اليابان.

وعن هواياتها، قالت كارولين إنها تستمتع بالمشي لمسافات طويلة، وتهوى ممارسة اليوغا وتسلق الجبال، مشيرة إلى أن شعارها في الحياة "الجبل الشاهق الارتفاع نبيل ليس لارتفاعه".