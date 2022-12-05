صورة الصحفيين الذين يتهافتون على هاري وميغان "مزيفة"
ما إن طرحت منصة "نتفلكس" الفيديو الإعلاني لمسلسل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، حتى انهالت الانتقادات على الثنائي، اللذين قررا ترك منصبيهما في العائلة الملكية البريطانية، وتوجها للعيش في الولايات المتحدة بعيدا عن الأضواء.
ومؤخرا، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الصورة التي استخدمها هاري وميغان بعملهما الوثائقي المنظر، والتي تظهر عددا ضخما من الموصورين الذين يقاتلون من أجل التقاط صور لهما، هي في الحقيقة صورة الصحافيين المدعوين للعرض الأول لفيلم هاري بوتر Harry Potter and the deathly Hallows عام 2011.
وقالت الصحيفة إن الصورة التي استخدمها الأمير هاري كتعبير عن أنه "يحمي عائلته"، هي صورة التقطت قبل 5 سنوات من لقائه بميغان عام 2016.
وقالت الخبيرة الملكية، إنغريد سيوارد: "لا ألوم هاري لأنه لن يتذكر جميع الأحداث، لكنني ألوم منصة نتفلكس، لأنها أضعفت تعليق هاري حول "حماية عائلته" بهذه الصورة المزيفة".
يذكر أن "نتفلكس" طرحت بداية الأسبوع الماضي المقطع الدعائي لسلسة "هاري وميغان" المكونة من 6 أجزاء، على أن يطلق العمل رسميا يوم الخميس 9 ديسمبر المقبل.
وكانت عدة مصادر قد أشارت إلى أن العائلة الملكية البريطانية متأكدة من أن المسلسل لن "يخرج عن مسارها"، على عكس الادعاءات التي أكدت وجود أزمة كبرى بين هاري والعائلة بسبب هذه السلسلة المنتظرة.