صورة الصحفيين الذين يتهافتون على هاري وميغان "مزيفة"

وقالت الصحيفة إن الصورة التي استخدمها الأمير هاري كتعبير عن أنه "يحمي عائلته"، هي صورة التقطت قبل 5 سنوات من لقائه بميغان عام 2016.

وقالت الخبيرة الملكية، إنغريد سيوارد: "لا ألوم هاري لأنه لن يتذكر جميع الأحداث، لكنني ألوم منصة نتفلكس، لأنها أضعفت تعليق هاري حول "حماية عائلته" بهذه الصورة المزيفة".

يذكر أن "نتفلكس" طرحت بداية الأسبوع الماضي المقطع الدعائي لسلسة "هاري وميغان" المكونة من 6 أجزاء، على أن يطلق العمل رسميا يوم الخميس 9 ديسمبر المقبل.

وكانت عدة مصادر قد أشارت إلى أن العائلة الملكية البريطانية متأكدة من أن المسلسل لن "يخرج عن مسارها"، على عكس الادعاءات التي أكدت وجود أزمة كبرى بين هاري والعائلة بسبب هذه السلسلة المنتظرة.