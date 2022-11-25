ألقت قوات الأمن المصرية في مطار القاهرة، اليوم الجمعة، القبض على الفنانة المصرية منة شلبي، خلال عودتها للبلاد، بتهمة حيازة مادة مخدرة.



وعلم "إرم نيوز" من مصدر خاص أن الفنانة المصرية كان بحيازتها شنطة بها مادة مخدرة، أثناء عودتها على الرحلة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب المصدر، فقد تم اكتشاف وجود المادة المخدرة مع الفنانة المصرية أثناء تفتيش متعلقاتها، ويشتبه في أن المادة هي الماريغوانا، لافتاً إلى أنه تم التحفظ على الفنانة لعدة ساعات في المطار.



وأوضح مصدر أنه تم ترحيل الفنانة إلى النيابة تمهيدا للتحقيق معها واستكمال الإجراءات القانونية.