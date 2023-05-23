وعكة صحية تنقل الملحن الفلسطيني حسين نازك إلى المستشفى

أعلنت نقابة الفنانين في سوريا عن تعرض الملحن الفلسطيني حسين نازك إلى وعكة صحية أدخلته العناية المركزة في المستشفى.

وأوضحت النقابة في بيان لها عبر حسابها في "فيسبوك": "تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للزميل الفنان القدير

حسين نازك، بعد تعرضه لوعكة صحية أدخلته العناية المشددة بمشفى الأسد الجامعي، معافى يارب".

يذكر أن الملحن حسين نازك من مواليد القدس عام 1942، وقد تتلمذ على يد الموسيقي يوسف خاشو، وهاجر بعد حرب 1967 إلى العاصمة الأردنية عمّان، وتتلمذ هناك على يد الموسيقي يحيى السعودي. وفي عام 1969 انتقل إلى دمشق، التي أسس فيها فرقة العاشقين عام 1976، وكان مديرها منذ التأسيس حتى عام 1985، وأسس كذلك فرقة زنوبيا القوية الحديثة، وشارك في تلحين النشيد الوطني الفلسطيني عام 2005.

تولى نازك في عام 2015 مهمة إحياء وجمع وإعادة تأهيل التراث الفلسطيني الفلكلوري المكتوب والمسموع والمرئي كمدير تنفيذي للمشروع من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

كما ساهم في وضع موسيقى وألحان الكثير من المسلسلات العربية والبرامج التلفزيونية، ومنها مسلسل "هارون الرشيد"، و"حمام القيشاني" و"حرب السنوات الأربع"، وغيرها من المسلسلات. ومن أبرز البرامج التي لحن لها، برنامج "سلامتك" الكويتي.