وفاة الفنانة العراقية ازادوهي صاموئيل

نعت نقابة الفنانين العراقيين اليوم الجمعة، الفنانة المخضرمة ازادوهي صاموئيل، التي توفيت عن عمر يناهز 81 عامًا.

وقالت النقابة، في بيان: "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين وفاة الفنانة الكبيرة ازادوهي صاموئيل، والتي وافتها المنية هذا اليوم، سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها ومحبيها وزملاءها الصبر والسلوان".

والفنانة "صاموئيل" ولدت، العام 1942، وهي تنتمي لأسرة أرمنية مسيحية في بغداد، وتعد من رواد المسرح العراقي، ومن أكثر الممثلات العراقيات نشاطًا وغزارة ومشاركة في تاريخ المسرح العراقي.