وفاة الفنانة التونسية ريم الحمروني

توفيت، اليوم الأحد، الفنانة التونسية والإذاعية براديو "ديوان إف إم" ريم الحمروني، بعد وعكة صحية ألمت بها.

وريم الحمروني هي خريجة المعهد العالي للفن المسرحي، وشاركت في العديد من الأعمال سواء السينمائية أو المسرحية أو المسلسلات الهزلية.

وشاركت الفنانة المسرحية الراحلة في مسرحية "الشقف" للمخرجة سيرين قنون، و"نوار الملح" للمخرج البحري الرحالي، و "االنهاية" وهي للمخرج عز الدين قنون، و"الجوهرة والأسد لمحمد حسين قريع وغيرها من الأعمال.

وفي السينما، شاركت ريم الحمروني بأدوار في فيلم "تالة مون أمور" للمخرج الشاب مهدي الهميلي، و"صندوق عجب" للمخرج رضا الباهي، و"البوم" للمخرجة شيراز الفرادي، و"فترية" للمخرج وليد الطايع.

وفي الأعمال الدرامية والمسلسلات الهزلية شاركت الحمروني في سلسلة "الحجامة" للمخرج زياد ليتيم، و"طوق" للمخرج الراحل شوقي الماجري.

وحصدت الحمروني العديد من الجوائز أهمها جائزة احسن ممثلة صاعدة عن دورها في مسرحية النهاية لعزالدين قنون.