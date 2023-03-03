دي كابريو مع عارضة أزياء جديدة تصغره بـ20 عامًا.. من هي؟
أثار النجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو تكهنات بوجود علاقة رومانسية مع عارضة أزياء جديدة، بعد قضاء أمسية معها في العاصمة الفرنسية باريس.
وظهر دي كابريو (48 عامًا) مع عارضة الأزياء البلجيكية روز بيرترام (28 عامًا) في الحفلة، التي أقيمت في مطعم "Kuku" بباريس.
وأشار تقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن ليوناردو دي كابريو وروز وصلا إلى المكان في نفس الوقت، وغادرا الحفلة في غضون دقائق مع بعضهما.
وارتدى نجم فيلم "Inception" سترة سوداء مع قميص مطابق وبنطلون جينز رمادي غامق، وحاول التخفي من عدسات المصورين أثناء خروجه من المطعم، وكان يرتدي قناعًا للوجه وقبعة منخفضة.
فيما وصلت روز إلى الحفل مع الأصدقاء وارتدت معطفًا أسود مع فستان أخضر بأكمام طويلة وشعر مجعد فضفاض مع حقيبة سوداء وزوج من الأحذية المتوافقة.
وكانت قد بدأت مهنتها في عروض الأزياء في سن الـ16 من العمر، وظهرت في العديد من الحملات الإعلانية لأشهر الماركات العالمية مثل "لوريال" و و"اتش أند ام" و" Agent Provacateur".
ويأتي ظهورها الجديد مع دي كابريو بعد أشهر قليلة من انفصالها عن لاعب الكرة الهولندي غريغوري فان دير فيل في شهر تموز/يوليو من العام الماضي، ولدى الثنائي ابنة تدعى "ناليا" تبلغ من العمر 5 سنوات.
وعقب ذلك، انتشرت تقارير تفيد بوجود علاقة عاطفية مع لاعب كرة القدم الفرنسي، كيليان مبابي (24 عامًا)، إلا أنها نفت هذه التقارير من خلال منشور مبهم على وسائل التواصل الاجتماعي قائلة إن "الأكاذيب قد انتشرت عنها".
وجاء ذلك بعد تقارير تحدثت عن علاقة دي كابريو مع عارضة أزياء دون العشرين تدعى إيدن بولاني البالغة من العمر 19 عامًا.
وواجه النجم رد فعل عنيفا جراء هذه العلاقة المزعومة مع إيدن التي تصغره بـ 29 عامًا؛ ما دفع أحد المقربين منه إلى إنكار وجود أي شيء رومانسي بينهما.