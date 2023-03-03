دي كابريو مع عارضة أزياء جديدة تصغره بـ20 عامًا.. من هي؟

أثار النجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو تكهنات بوجود علاقة رومانسية مع عارضة أزياء جديدة، بعد قضاء أمسية معها في العاصمة الفرنسية باريس.

وظهر دي كابريو (48 عامًا) مع عارضة الأزياء البلجيكية روز بيرترام (28 عامًا) في الحفلة، التي أقيمت في مطعم "Kuku" بباريس.

وأشار تقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن ليوناردو دي كابريو وروز وصلا إلى المكان في نفس الوقت، وغادرا الحفلة في غضون دقائق مع بعضهما.