لماذا يشعر دي كابريو باليأس؟ وما حقيقة ارتباطه بفتاة في الثانوية؟
كشفت تقارير جديدة أن الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو غير سعيد بالنكات والتكهنات المستمرة حول حياته العاطفية، مشيرة أنه يشعر باليأس بسبب صورته المتمثلة في مواعدة النساء الأصغر سنًا، خاصة من هن تحت سن الخامسة والعشرين.
وذكر مصدر مقرب من النجم البالغ من العمر 48 عاما، أنه يشعر بالإحباط من الفحص والتدقيق الذي يواجهه عندما يتم تصويره مع أي امرأة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقال المصدر إن دي كابريو يريد العثور على علاقة حب حقيقية مثل علاقته الرومانسية مع عارضة الأزياء كاميلا موروني البالغة من العمر 25 عامًا.
وأضاف المصدر أن ليوناردو دي كابريو عازب في الوقت الحالي، وأنه يبحث عن علاقة أكثر نضجًا، متابعا: "إنه لأمر مثير للسخرية؛ لأنه لا يذهب إلى أي مكان دون ارتباط اسمه بأصغر امرأة جميلة هناك، فهو يريد التخلي عن هذه الصورة إلى الأبد وهو منزعج حقًا".
وكان النجم الشهير قد واجه الكثير من التدقيق في السنوات الماضية، كما حظيت علاقاته الرومانسية باهتمام كبير خلال العام الماضي، حيث اعتبر انفصاله عن كاميلا موروني بعد أسابيع قليلة من وصولها سن الخامسة والعشرين "علامة فارقة".
وبعد ذلك تم تصويره مع مجموعة من العارضات الشابات، بما في ذلك فيكتوريا لاماس البالغة من العمر 25 عاما ومؤخرا إيدن بولاني البالغة من العمر 19 عامًا.
إضافة إلى ذلك، واجه دي كابريو رد فعل عنيف جراء الحديث عن علاقة رومانسية مزعومة مع إيدن التي تصغره بـ29 عاما؛ ما دفع أحد المقربين منه إلى إنكار وجود أي شيء رومانسي بينهما.
ويعود تاريخ العلاقات الرومانسية الخاصة بليوناردو دي كابريو إلى سنوات طويلة، وذلك بعد قيامه بسلسلة من الأعمال الرائدة مثل روميو وجولييت عام 1996 وتيتانيك عام 1997.
وبعد مرور سنوات على إطلاق فيلم تيتانيك، بدأ الممثل الذي كان يبلغ من العمر 24 عاما في ذلك الوقت بمواعدة عارضة الأزياء الشهيرة جيزيل بوندشين التي كانت تبلغ من العمر 18 عاما، وانفصل الثنائي في عام 2004.
وفي عام 2005 دخل دي كابريو في قصة حب أخرى استمرت لمدة خمس سنوات مع عارضة الأزياء بار رفائيلي، وعندما بلغت 25 عاما في عام 2010 انفصل الثنائي.
وبعد ذلك دخل دي كابريو في سلسلة من العلاقات القصيرة مع نساء مشهورات كن جميعهن أقل من 25 عامًا، مثل الممثلة بليك ليفلي وعارضة الأزياء إيرين هيثرتون ثم عارضة الأزياء الألمانية توني غارن وعارضة الأزياء الدنماركية نينا أكدال.
وفي عام 2018 ارتبط دي كابريو بعارضة الأزياء كاميلا مورون، واستمرت علاقتهما لمدة خمس سنوات، ثم ارتبط بعارضة الأزياء جيجي حديد البالغة من العمر 27 عامًا وانفصلا بعد فترة قليلة.