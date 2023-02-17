لماذا يشعر دي كابريو باليأس؟ وما حقيقة ارتباطه بفتاة في الثانوية؟

كشفت تقارير جديدة أن الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو غير سعيد بالنكات والتكهنات المستمرة حول حياته العاطفية، مشيرة أنه يشعر باليأس بسبب صورته المتمثلة في مواعدة النساء الأصغر سنًا، خاصة من هن تحت سن الخامسة والعشرين.

وذكر مصدر مقرب من النجم البالغ من العمر 48 عاما، أنه يشعر بالإحباط من الفحص والتدقيق الذي يواجهه عندما يتم تصويره مع أي امرأة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال المصدر إن دي كابريو يريد العثور على علاقة حب حقيقية مثل علاقته الرومانسية مع عارضة الأزياء كاميلا موروني البالغة من العمر 25 عامًا.