فيصل الخرجي يشكو من الشهرة ومضايقات المعجبين (فيديو)

شكا الفنان الكويتي الشاب، فيصل الخرجي، في أحدث ظهور له، من الشهرة ومضايقات المعجبين، ليثير ردود فعل مختلفة بين السخرية والدعم اللذين اعتاد على ارتباطهما به بسبب نمط الغناء الذي يقدمه.

وعُرف "الخرجي" بظهوره الكثير عبر وسائل الإعلام التي تتسابق بدورها لاستضافته، كونه من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، وأكثرهم إثارةً للجدل وتعرضًا للانتقادات وحتى التنمر، بجانب تلقيه الدعم والإعجاب من آخرين.

ويقول في مقابلة مصورة مع جريدة "الأنباء" المحلية، إن جمهوره من الشبان والفتيات على حدٍ سواء، وإنه يتعرض للمضايقات في بعض الأحيان من المعجبين، كما يمكن أن يعترض أحد سيارته في الطريق لالتقاط صورة معه.