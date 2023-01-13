حياة ليزا إلفيس بريسلي التراجيدية.. زيجات فاشلة وإدمان وانتحار

توفيت ليزا ماري الابنة الوحيدة لمغني الروك الشهير إلفيس بريسلي، مساء أمس الخميس، بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة.

وعثرت مدبرة المنزل على ليزا (54 عاما) فاقدة للوعي، بينما وصل زوجها السابق داني كيو الذي حاول إنعاشها قبل نقلها للمستشفى وإعلان وفاتها.

لم تحظَ ليزا بريسلي بحياة سعيدة، إذ عاشت أحداثا تراجيدية منذ طفولتها؛ بدءًا من وفاة والدها الأسطورة، مرورا بزيجاتها الفاشلة وإدمانها على المخدرات، وانتهاء بانتحار ابنها بنجامين.

وفاة والدها

عندما كانت ليزا في التاسعة من عمرها، تعرضت لصدمة حين رأت جثة والدها أمام عينيها، بعد أن أصيب بأزمة قلبية أودت بحياته عام 1977، إثر إدمانه على تناول الأدوية المهدئة.

عاشت ليزا مع هذه الذكرى لسنوات، وقالت إنها بكت كثيرا وقتها، وكررت عبارة: "مات والدي".

قالت ليزا إن جثة والدها تُركت في المنزل لساعات، مشيرة إلى أنها بدت "غير حقيقية" و"مريحة بشكل غريب".

إدمان

تحدثت ليزا عن إدمانها لأول مرة عام 2019، عندما أشارت إلى أنها ممتنة لكونها ما زالت على قيد الحياة.

قالت ليزا إنها بدأت بتناول المواد الأفيونية بعد ولادة توأمها عام 2008.

وقالت: "قد تستغربون كيف وقعت فريسة لهذه الأدوية، خاصة بعد وفاة والدي بسببها، لكن الأمر لم يتطلب سوى وصفة طبية قصيرة المدى من المستشفى، كي أشعر أنني بحاجة ملحة ومستمرة لتناولها".