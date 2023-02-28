عودة الفنان السعودي يوسف الجراح إلى "طاش ما طاش"
كشف حساب مهتم بأخبار الفن في المملكة العربية السعودية عن عودة النجم يوسف الجراح إلى التمثيل بعد إعلانه سابقًا عن اعتزاله.
وأكد حساب "دراما TV"، أن الفنان الجراح سيعود إلى التمثيل من بوابة "طاش ما طاش"، حيث تقرر مشاركته في العمل.
وسبق أن أعلن الفنان السعودي يوسف الجراح اعتزاله التمثيل، مرجعًا أسباب ذلك إلى "اكتفائه من هذه المهنة"، في وقت أبدى فيه رغبته في استمرار تقديم البرامج الإعلامية فقط.
وأكد الحساب الإخباري كذلك عودة الفنان بشير غنيم للمشاركة في حلقتين بعد أن اعتذر عن المشاركة في أكثر من ذلك، بسبب انشغاله بعمل فني آخر.
وتأتي هذه الأنباء في ظل بدء تصوير جزء جديد من السلسلة الشهيرة "طاش ما طاش"، استعدادًا لعرضها في رمضان المقبل.
فيما أعلن الفنان فهد الحيان في وقت سابق، انسحابه من "طاش ما طاش"، مبررًا ذلك بأن مساحة دوره لا تليق به، بعد أن تبين أنه سيشارك في حلقتين فقط.
وكان إعلان رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عن إنتاج جزء جديد من "طاش ما طاش" بعد انقطاع سنوات في رمضان المقبل، أثار جدلًا، بشأن قدرة الجزء اللاحق على الإضافة للأجزاء السابقة من عدمه.