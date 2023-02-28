عودة الفنان السعودي يوسف الجراح إلى "طاش ما طاش"

وتأتي هذه الأنباء في ظل بدء تصوير جزء جديد من السلسلة الشهيرة "طاش ما طاش"، استعدادًا لعرضها في رمضان المقبل.

فيما أعلن الفنان فهد الحيان في وقت سابق، انسحابه من "طاش ما طاش"، مبررًا ذلك بأن مساحة دوره لا تليق به، بعد أن تبين أنه سيشارك في حلقتين فقط.

وكان إعلان رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عن إنتاج جزء جديد من "طاش ما طاش" بعد انقطاع سنوات في رمضان المقبل، أثار جدلًا، بشأن قدرة الجزء اللاحق على الإضافة للأجزاء السابقة من عدمه.