مشهد في "طاش ما طاش" القادم يواجه انتقادات من قبل متابعين
تداولت حسابات إخبارية محلية في المملكة العربية السعودية، مشهدًا يتم تصويره حاليًّا من "طاش ما طاش"، المقرر عرضه في جزء جديد برمضان القادم.
وكان إعلان رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عن إنتاج جزء جديد من "طاش ما طاش" بعد انقطاع سنوات في رمضان القادم، أثار جدلا، بشأن قدرة الجزء القادم على الإضافة للأجزاء السابقة من عدمه.
وسبق أن شكك متابعون مع الإعلان عن جزء جديد قادم من السلسلة الكوميدية الشهيرة بقدرة القائمين على العمل تقديم الجديد والخروج من عباءة الأجزاء السابقة.
وتم رصد مقطع فيديو، للفنانين السدحان والقصبي، وهما يؤديان دوريهما في شخصيتيهما الشهيرتين في المسلسل الكوميدي "أبو هزار" و"أبو نزار".
ويبدو المشهد للوهلة الأولى كأنه من إحدى الحلقات المعروضة في السنوات القديمة؛ ما لم يلق قبولا لدى العديد من المتابعين.
وعبر مواطنون عن استيائهم من المشهد، الذي منحهم انطباعا بأن "لا جديد في العمل"، متهمين القائمين عليه بمحاولة تدوير الأفكار السابقة والشخصيات القديمة.
وقال "أبو ماجد": "لسة ما انتهت كشتة ابو هزار و نزار دام مافي شيء جديد ليتهم ما رجعوا لا والجمس المسكين اللي رفعوا على بعضهم قضية الان عاد مثل معهم".
فيما أيد متابع، قرار القصبي السابق في عدم رغبته بإعادة إنتاج السلسلة الشهيرة: "ياخي ملينا من نفس السيناريو ابوهزار وابونزار والكشتة الى متى يعيدون نفس الفكرة والله العظيم ان الفكرة صارت مملة وتافهة طاش ماطاش المفروض مايرجع قرار القصبي كان صحيحا".
بدوره، انتقد الناشط أحمد الغامدي، المشهد: "واضح انها حلقه عن كشتة ابو هزار وابو نزار وحلقه عن رقيه في بيوت الطين والقصبي سوداني والسدحان هندي وابو مساعد .. اعادة لطاش القديم ومافي شيء جديد".
ورأى صالح العيد: "التجديد مطلوب في أي عمل فني، الاستمرار على نفس النهج والشخصيات وتكرار الافكار مضيعة للوقت وغير مفيد يجب أن يخرج العمل من السياق القديم من حيث تغير الشخصيات والمواضيع التي تقدم في الشاشة تغير الزمان ولابد من طرح مواضيع وأفكار جديدة تعايش الواقع في هذا العمل في قالب كوميدي".
على جانب آخر، أبدى متابعون عدم حماستهم للعمل مع اعتذار الفنان فهد الحيان عن المشاركة فيه، وقد شارك بشخصيته الرئيسة "هزار".
وخرج الفنان الحيان في فيديو عبر حسابه في "سناب شات" قبل عدة أيام، أعلن فيه انسحابه من المشاركة بالجزء القادم من "طاش ما طاش"، مرجعا السبب إلى قلة المَشاهد التي سيلعبها في المسلسل.
وأضاف أنه حين طالب القائمين على العمل برفع حصته من المشاهد في الجزء القادم أبدوا موافقتهم على ذلك، لكنهم لم يفوا بوعدهم؛ ما دفعه للاعتذار عن المشاركة.