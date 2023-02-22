مشهد في "طاش ما طاش" القادم يواجه انتقادات من قبل متابعين

تداولت حسابات إخبارية محلية في المملكة العربية السعودية، مشهدًا يتم تصويره حاليًّا من "طاش ما طاش"، المقرر عرضه في جزء جديد برمضان القادم.

وكان إعلان رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عن إنتاج جزء جديد من "طاش ما طاش" بعد انقطاع سنوات في رمضان القادم، أثار جدلا، بشأن قدرة الجزء القادم على الإضافة للأجزاء السابقة من عدمه.

وسبق أن شكك متابعون مع الإعلان عن جزء جديد قادم من السلسلة الكوميدية الشهيرة بقدرة القائمين على العمل تقديم الجديد والخروج من عباءة الأجزاء السابقة.

وتم رصد مقطع فيديو، للفنانين السدحان والقصبي، وهما يؤديان دوريهما في شخصيتيهما الشهيرتين في المسلسل الكوميدي "أبو هزار" و"أبو نزار".