جورج وسوف سيغني لابنه الراحل وديع

وأضاف: "بما أن الأغنية تبقى عند أبو وديع أصدق تعبير عن وجعه، سيكون له قبل كل شيء موعد مع أغنية لابنه الراحل وديع".



وتابع البيان: "على أن يعاود العمل وفق التزاماته مع نهاية فبراير مقدراً محبيه ومتابعيه الذين غمروه بعاطفة نبيلة لن ينساها وطالباً من الله ان يُبعد هذه المصائب عن الجميع".

وتوفي مطلع الشهر الجاري، وديع جورج وسوف، بعد ساعات من نقله إلى العناية المركزة في مستشفى "مار يوسف" بالدورة في لبنان، حيث كان في حالة حرجة، بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة بعد إجرائه عملية "تكميم معدة".