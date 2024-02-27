"حرير الصابرة".. حضور مميز للتاريخ المغربي في رمضان المقبل (صور)
تعرض القناة الأولى المغربية "حرير الصابرة"؛ وهي سلسلة تاريخية من 4 حلقات ومدتها 42 دقيقة، تناولت بشكل خاص موضوع أقدم المهن التقليدية التي بصمت تاريخ المرينيين في فاس خلال القرن 14.
وبرمجت القناة الحكومية المغربية، عرض هذه السلسلة التاريخية، مساء كل يوم ثلاثاء، إذ تدور أحداثه في فضاءات المدينة العتيقة في فاس؛ ما يعكس طابعا روحانيًّا وتاريخيّا على العمل، الذي ألفه محمد منصف القادري، وأخرجه يزيد القادري.
وتعود قصة "حرير الصابرة" إلى عام 1357 في العاصمة الروحية والعلمية للمغرب، وهي في أوج ازدهارها الاقتصادي والعمراني والعلمي أيام حكم السلطان فارس أبو عنان المريني، عندما اكتشف يوسف بطل القصة "حرير الصابرة" النبات الذي عوّض حرير دود القز، إذ لا زالت فاس مشهورة بهذا النوع من الحرير.
وأفاد مخرج السلسلة، يزيد القادري، أن "حرير الصابرة" يحكي قصة أسرة المعلم بنبراهيم الممتهنة صناعة الحرير، والتي هاجرت من الأندلس لتستقر بجنان رحب آوت فيه فتيات يتيمات ليتعلمن حرفة تربية دود القز، وغزل الحرير، وصنع السفائف والقفاطين".
وأضاف القادري في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "أسرة بنبراهيم تواجه منافسة شديدة من طرف أحد صناع الحرير في فاس؛ من أجل الضفر بتزويد بلاط السلطان ترتبت عنها أحداث مأساوية".
وقال مخرج السلسلة التاريخية: "شخصية يوسف، بطل السلسلة، وهو ابن المعلم بنبراهيم، إضافة إلى إتقانه حياكة الحرير، يتابع دراسته في علوم الميقات والآلات، واختير ضمن فريق العلماء المكلفين من طرف السلطان أبي عنان بصناعة الساعة المائية الشهيرة".
وأبرز المتحدث ذاته، أن "أحداث السلسلة تتيح للمشاهدين معايشة فترة الطفرة العلمية، والفكرية، والتقنية، والاقتصادية التي شهدتها فاس في العصر الذهبي المريني، والتي تميزت بالعديد من الوقائع التاريخية والمظاهر الحضارية".
وأكد المخرج يزيد القادري، أن اختيار التاريخ لكي يكون قصة العمل الدرامي، جاء بهدف أن "يتعرف المشاهد المغربي والعربي والدولي على حلقة متوهجة من تاريخنا؛ ولهذا كان لا بد من البحث المستفيض في المصادر التاريخية والدراسات التي تناولت هذه الحقبة التاريخية؛ من أجل التدقيق في بعض الأحداث الموازية للقصة".