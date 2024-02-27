"حرير الصابرة".. حضور مميز للتاريخ المغربي في رمضان المقبل (صور)

تعرض القناة الأولى المغربية "حرير الصابرة"؛ وهي سلسلة تاريخية من 4 حلقات ومدتها 42 دقيقة، تناولت بشكل خاص موضوع أقدم المهن التقليدية التي بصمت تاريخ المرينيين في فاس خلال القرن 14.

وبرمجت القناة الحكومية المغربية، عرض هذه السلسلة التاريخية، مساء كل يوم ثلاثاء، إذ تدور أحداثه في فضاءات المدينة العتيقة في فاس؛ ما يعكس طابعا روحانيًّا وتاريخيّا على العمل، الذي ألفه محمد منصف القادري، وأخرجه يزيد القادري.

وتعود قصة "حرير الصابرة" إلى عام 1357 في العاصمة الروحية والعلمية للمغرب، وهي في أوج ازدهارها الاقتصادي والعمراني والعلمي أيام حكم السلطان فارس أبو عنان المريني، عندما اكتشف يوسف بطل القصة "حرير الصابرة" النبات الذي عوّض حرير دود القز، إذ لا زالت فاس مشهورة بهذا النوع من الحرير.