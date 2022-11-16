خطوبة الممثلة رنا رئيس أثناء تصوير حلقة من "معكم منى الشاذلي"

فاجأت الإعلامية المصرية منى الشاذلي مواطنتها الممثلة الشابة رنا رئيس بإحضار شاب بدا أنه على علاقة بالأخيرة، خلال تصوير الحلقة المقرر إذاعتها الجمعة المقبل في برنامجها "معكم منى الشاذلي"، وتقدم الشاب لخطبة الممثلة رسميًا.

وعلقت منى الشاذلي خلال البرومو الإعلاني للحلقة، التي تستضيف فيها رنا رئيس وشقيقتها، بالقول: "الراجل اتقدم في البرنامج، ده خاتم بجد، وعرض زواج بجد".

فيما بدت على رنا رئيس، بحسب ما ظهر في الفيديو، السعادة الغامرة وتأثرها بالمفاجأة، قبل أن تضع في يدها خاتم الخطوبة، ويتم الاحتفال بالخطوبة رسميا خلال الحلقة على الشاب الذي كان يتواجد بين الجمهور الذي يحضر الحلقة.