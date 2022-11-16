خطوبة الممثلة رنا رئيس أثناء تصوير حلقة من "معكم منى الشاذلي"
فاجأت الإعلامية المصرية منى الشاذلي مواطنتها الممثلة الشابة رنا رئيس بإحضار شاب بدا أنه على علاقة بالأخيرة، خلال تصوير الحلقة المقرر إذاعتها الجمعة المقبل في برنامجها "معكم منى الشاذلي"، وتقدم الشاب لخطبة الممثلة رسميًا.
وعلقت منى الشاذلي خلال البرومو الإعلاني للحلقة، التي تستضيف فيها رنا رئيس وشقيقتها، بالقول: "الراجل اتقدم في البرنامج، ده خاتم بجد، وعرض زواج بجد".
فيما بدت على رنا رئيس، بحسب ما ظهر في الفيديو، السعادة الغامرة وتأثرها بالمفاجأة، قبل أن تضع في يدها خاتم الخطوبة، ويتم الاحتفال بالخطوبة رسميا خلال الحلقة على الشاب الذي كان يتواجد بين الجمهور الذي يحضر الحلقة.
ومن المقرر أن تذاع حلقة برنامج "معكم منى الشاذلي" على فضائية “CBC” المصرية، وتنقسم إلى جزأين، الأول تحل بسنت رضا ابنة الفنانة الراحلة هند رستم ضيفة على البرنامج للحديث عن والدتها في ذكرى ميلادها الـ91، والثاني رنا رئيس وشقيقتها.
ورنا رئيس ممثلة مصرية شابة من مواليد القاهرة في 14 ديسمبر 1999، وبدأت مشوارها التمثيلي في 2017 بمسلسل “وضع أمني” مع عمرو سعد وريهام حجاج، ثم شاركت في 11 مسلسلا كان آخرها “موضوع عائلي” الذي عرض مؤخرا وحققت من خلاله حضورا محببا.