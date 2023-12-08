الأمير هاري: لا نشعر بالأمان في بريطانيا

يعتبر الأمير هاري أن طفليه لا يمكنهما الشعور بأنهما "في وطنهما" في بريطانيا بسبب عدم اتخاذ تدابير كافية لحفظ أمنهما، بحسب تصريحات أوردتها محاميته، الخميس، في لندن، إذ قدم الأمير طعناً أمام المحكمة العليا بشأن التوقف عن توفير الأمن له ولعائلته بصورة تلقائية.

وفقد دوق ساسكس، الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث، وزوجته ميغن ماركل، الحماية المنهجية التي كانت مؤمّنة لهما على نفقة دافعي الضرائب البريطانيين، بعد أن قررا الانسحاب من العائلة الملكية في عام 2020 والاستقرار في الولايات المتحدة.

وهو يطعن أمام المحكمة بهذا القرار الذي اتخذته هيئة تابعة لوزارة الداخلية باتت تمنحه حماية من الشرطة على أساس كل حالة على حدة.

والخميس، في اليوم الأخير من هذا المسار القضائي الذي بدأ الثلاثاء وحصلت مداولاته بصورة مغلقة في أكثر الأحيان، قرأت محامية هاري، شهيد فاطمة، بيانًا من الأمير الذي تغيب عن جلسات الاستماع.